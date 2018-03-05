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Cenk Ergün'le yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, futbol direktörü Cenk Ergün ile yollarını ayırdı

05 Mart 2018 Pazartesi 17:44
Cenk Ergün'le yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü, futbol direktörü Cenk Ergün ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılı kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, kulüpte futbol direktörü olarak görev yapan Cenk Ergün'e, kendisiyle devam edilmeyeceği yönündeki bildirim bugün yapıldı.

Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde futbol direktörlüğü görevine getirilen ancak teknik direktör Fatih Terim'le anlaşılmasının ardından ofisi Florya Metin Oktay Tesisleri'nden Türk Telekom Stadı'na taşınan Ergün'ün, bugün itibarıyla kulüple ilişiği kesildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cenk ErgünFutbolGalatasaraySÜPERLİG
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