"Cenk için anlaşma sağladık"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın teknik direktörü Sam Allardyce, Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandığını doğruladı.

İngiliz teknik adam, İngiltere Federasyon Kupası 3. turunda yarın Liverpool ile deplasmanda oynayacakları derbi maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Allardyce, Beşiktaş'ta forma giyen Cenk Tosun'un transferiyle ilgili soru üzerine, "Cenk Tosun'un transferi için anlaşma sağlandı, detaylar üzerinde çalışılıyor. Umarım lisansı zamanında yetişir ve kupa maçında oynatabiliriz." diye konuştu. İngiliz basını, iki kulübün 26 yaşındaki futbolcunun transferi için 27 milyon sterlinlik anlaşmaya vardığını iddia etmişti.

27 milyon pounda anlaştılar

Dün akşam saatlerinde Londra'ya giden Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile bir araya gelen Everton Kulübü yöneticileri Cenk Tosun için daha önce verdikleri 25 milyon poundluk bonservis bedeli teklifini 27 milyon pounda yükseltince taraflar anlaşmaya vardı.

Süper Lig’de verilen arada tatilini İngiltere'de geçiren ve iki kulüpten haber bekleyen Cenk Tosun’un haftasonundan önce Everton için sağlık kontrolünden geçip imza atması artık an meselesi...

FİKRET ORMAN'DAN AÇIKLAMA

Bu arada BeIN SPORTS'a konuşan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Bizim menfaatimiz kadar oyuncularımızın da menfaati önemli. Cenk gitmek istiyor, biz de yapıcı davranmaya çalışıyoruz. İstediğimiz rakamlara gelinildi. Sona yaklaştık" açıklamasında bulundu.