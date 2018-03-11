Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118411
ALTIN
162.618
DOLAR
3.8365
STERLİN
5.3309
EURO
4.7269
banner138

Cenk'in performansına övgü

İngiliz basını, Brighton maçında gol atan Cenk Tosun'u övdü.

11 Mart 2018 Pazar 16:45
Cenk'in performansına övgü

İngiliz basını, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasındaki Brighton maçında takımının ikinci golünü atarak Everton'ın galibiyetini perçinleyen Cenk Tosun'u övdü.

Daily Mail gazetesi, milli futbolcu Cenk Tosun'un attığı golle Everton'ın İngiliz teknik direktörü Sam Allardyce'ın rahat bir nefes aldığını belirttiği haberinde "Büyük Sam'in gününde noktayı Tosun koydu" ifadesini kullandı.

Haberde ayrıca, Cenk Tosun'un gol sevinci ile Allardyce'ın golden sonra verdiği duygusal tepkinin "maçın anı" olduğu aktarıldı.

İngiliz yayın kurumu BBC Sport, "Tosun, Everton'a hayat verdi" başlıklı haberinde milli futbolcunun Goodison Park'ta ilk golünü attığını kaydetti. BBC Sport, Leighton Baines'in pasında Cenk Tosun'un, penaltı noktası civarından kaliteli bir vuruşla topu ağlara göndermesiyle Everton'ın galibiyetinde önemli rol oynadığını belirtti.

İngiltere Premier Lig'in yayıncı kuruluşu Sky Sports, "Tosun, Everton'ın zaferine yardım etti" başlığıyla verdiği haberde, Cenk Tosun'un Goodison Park'ta ilk golünü kaydettiğine vurgu yaptı. Sky Sports ayrıca, "maçın adamı" olarak Cenk Tosun'u seçti.

Liverpool Echo Gazetesi ise haberinde teknik direktör Sam Allardyce'ın Cenk Tosun hakkındaki açıklamasını öne çıkardı.

Haberde, İngiliz teknik adamın, "Cenk Tosun, onu neden transfer ettiğimizi göstermeye başladı." görüşüne yer verildi.

Öte yandan Everton, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cenk Tosun'un "maçın adamı" seçildiğini bildirdi.

Cenk Tosun son iki haftadır fileleri havalandırırken, Everton, konuk ettiği Brighton'ı 2-0 yenerek rakibinin 5 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırdı. Everton bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
EvertonPremier LigCenk Tosun
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim