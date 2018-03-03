Cenk'in siftahı Everton'a yetmedi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Cenk Tosun'un golüyle öne geçtiği karşılaşmada konuk olduğu Burnley'ye 2-1 mağlup oldu.

Ligin 29. haftasının açılış karşılaşmasında, ligin orta sıralarında yer alan takımlardan Burnley, Turf Moor Stadı'nda Everton'ı ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Everton, Cenk Tosun'un 20. dakikada kafayla attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Burnley, 56. dakikada Ashley Barnes, 80. dakikada Chris Wood'un ağları havalandırmasıyla mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Everton formasıyla Premier Lig'deki ilk golünü atan Cenk Tosun, 68'inci dakikada yerini Oumar Niasse'ye bıraktı. Milli futbolcunun takım arkadaşı Ashley Williams, 86. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla Burnley puanını 40'a, Everton ise 34'e çıkardı.

Tebrik mesajı yağdı

Cenk Tosun, attığı golün ardından sosyal medyada birçok tebrik mesajı aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra eski takım arkadaşı Oğuzhan Özyakup ile Beşiktaş Kulübü, milli futbolcuyu tebrik eden ilk isimler oldu.