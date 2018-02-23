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Cenk yine yedek

Ara transfer döneminde İngiliz ekibi Everton’a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun’un ligde oynayacakları Watford mücadelesinde büyük olasılıkla yedekte olacağı açıklandı

23 Şubat 2018 Cuma 17:05
Cenk yine yedek

Ara transfer döneminde İngiliz ekibi Everton’a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun’un ligde oynayacakları Watford mücadelesinde büyük olasılıkla yedekte olacağı açıklandı.

Everton Teknik Direktörü Sam Allardyce, Premier Lig’in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Watford mücadelesi öncesinde basın toplantısı düzenledi. İngiliz teknik adam, Watford deplasmanında ileri uçta büyük olasılıkla Oumar Niasse ile başlayacağını açıkladı. Ara transfer döneminde Beşiktaş’tan kadrolarına kattıkları Cenk Tosun’un bu mücadelede ilk 11’de forma giyemeyeceğini aktaran Allardyce, ilerleyen haftalarda Cenk’in genç futbolcu Dominic Calvert-Lewin ile sıkı bir rekabet içerisinde olacağını belirtti. Tosun, transfer olduğu günden bu yana Everton forması ile 3 maçta görev alırken, iki mücadelede ise ilk 11’de forma şansı buldu.

İHA

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