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Cenk’in yerine iki alternatif var

Cenk Tosun konusunda Everton’la anlaşmaya varan ve bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak olan Beşiktaş’ın hedefinde eski golcüsü Demba Ba var

30 Aralık 2017 Cumartesi 12:53
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Cenk’in yerine iki alternatif var

Cenk Tosun konusunda Everton’la anlaşmaya varan ve bu transferi önümüzdeki günlerde açıklayacak olan Beşiktaş’ın hedefinde eski golcüsü Demba Ba var. Siyah-beyazlıların gündemindeki diğer isim de Gignac.

Premier Lig ekiplerinden Everton ile Cenk Tosun transferinde anlaşmaya varan ve bu transferi yılbaşından sonra açıklamayı planlayan Beşiktaş’ın gündeminde yine transfer var. Cenk’in takımdan ayrılmasıyla birlikte forvet hattına takviye yapacak olan siyah-beyazlılarda hedef eski golcüsü Demba Ba. Başkan Fikret Orman, yönetim ve Teknik Direktör Şenol Güneş’in yanı sıra kadrodaki birçok futbolcunun çok sevdiği yıldız golcüyü kadrosuna dahil etmek isteyen Beşiktaş, Cenk Tosun transferinin ardından bu futbolcu için girişimlerini hızlandıracak. Cenk’in transferinin ardından birinci forvet olarak Negredo düşünülürken, bu bölgeye yapılacak olan transfer, İspanyol golcüye alternatif bir isim olacak. Daha önce Beşiktaş forması giyen, ardından da Çin’e transfer olan Demba Ba, geçtiğimiz sezon ortasında siyah-beyazlı ekibe devre arasında kiralık olarak gelmiş ve yarım sezon kadroda yer almıştı. Beşiktaş’la şampiyonluk yaşayan Demba Ba için Başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde yıldız futbolcu için, "Demba Ba bizim evladımızdır. Eğer şartlar uygun olursa tekrar kadroya katmak isteriz" ifadelerini kullanmıştı.

ROTA YENİDEN GİGNAC’A DÖNEBİLİR

Çin ekiplerinden Shanghai Shenhua’da forma giyen Demba Ba’nın sözleşmesi haziran ayında son bulacak. Çin’de liglerin bitmiş olması da, Beşiktaş’ın bu transferi bonservissiz olarak tamamlaması anlamına geliyor. Ancak yönetimdeki tek soru işareti Demba Ba’nın sakatlığı. Çin’de ayağı kırıldıktan sonra uzun süren tedaviler sonrasında sahalara geri dönen Senegalli yıldız, ardından ilk maçına Beşiktaş formasıyla çıkmıştı. Temmuz ayından bu yana sakat olan Demba Ba’nın sahalara dönüş tarihi bilinmiyor. Bu futbolcuyla ilgili olarak raporları inceletecek olan siyah-beyazlı yönetim, transferi raporların sonuçlarına göre bitirecek. Demba Ba transferinde pürüz çıkması halinde rota tekrar Meksika’ya çevrilecek. Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Gignac’ı tekrar gündemine alan siyah-beyazlı yönetim, Cenk Tosun’dan gelecek olan parayı, bu futbolcunun bonservisinde kullanabilir. Önceliğini Demba Ba’ya veren yöneticiler, Ba transferi olumsuz sonuçlanırsa Meksika ekibinin kapısını çalacak.

İHA

Son Güncelleme: 30.12.2017 12:55
Anahtar Kelimeler:
Demba BaCenk TosunBeşiktaşFutbol
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