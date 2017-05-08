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Çeyrek final için galibiyet lazım

Milli takım, A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın İtalya ile karşılaşacak

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Çeyrek final için galibiyet lazım

Futbolda 17 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalleri A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Hırvatistan'ın Rijeka kentindeki Rujevica Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 13.00'te başlayacak. Organizasyondaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 yenilen, ikinci maçında ise ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1 mağlup eden milliler, çeyrek finale çıkabilmek için İtalya'ya üstünlük kurmaya çalışacak. Millilerin çeyrek finale yükselebilmesi için İtalya karşısında alacağı beraberlik yeterli olacak.
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