Çeyrek final için galibiyet lazım

Futbolda 17 Yaş Altı Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalleri A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında yarın İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Hırvatistan'ın Rijeka kentindeki Rujevica Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 13.00'te başlayacak. Organizasyondaki ilk maçında İspanya'ya 3-2 yenilen, ikinci maçında ise ev sahibi Hırvatistan'ı 4-1 mağlup eden milliler, çeyrek finale çıkabilmek için İtalya'ya üstünlük kurmaya çalışacak. Millilerin çeyrek finale yükselebilmesi için İtalya karşısında alacağı beraberlik yeterli olacak.