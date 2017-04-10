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Çeyrek final nefes kesecek

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinde yarın Juventus-Barcelona ve Borussia Dortmund-Monaco karşılaşmaları oynanacak

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Çeyrek final nefes kesecek

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek finalinde, yarın ve 12 Nisan Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Yarı finale yükselen takımlar, 18 ve 19 Nisan tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. Tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

Yarın: 
Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)
Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

12 Nisan:
Bayern Münih (Almanya) - Real Madrid (İspanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Leicester City (İngiltere)
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FutbolUEFA Şampiyonlar Ligiçeyrek Final Maçları
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