Çeyrek final programı açıklandı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçlarının programı açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada çeyrek final karşılaşmalarının programı şöyle:

İlk maçlar

30 Ocak Salı:

20.30 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Park)

31 Ocak Çarşamba:

18.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Kayserispor (Spor Toto Akhisar)

20.30 Akın Çorap Giresunspor-Fenerbahçe (Giresun Atatürk)

1 Şubat Perşembe:

20.30 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

İkinci maçlar

6 Şubat Salı:

20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

7 Şubat Çarşamba:

18.30 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)

8 Şubat Perşembe:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)