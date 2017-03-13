Çeyrek finale son biletler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son çeyrek finalistler belli oluyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında son 16 turu, yarın ve 15 Mart Çarşamba günü yapılacak 4 karşılaşmayla sona erecek. Bu karşılaşmaların tamamlanmasıyla Almanya'dan Bayern Münih ve Borussia Dortmund ile İspanya'dan Real Madrid ve Barcelona'nın ardından Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselecek son takımlar belli olacak. Tamamı TSİ 22.45'te başlayacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:



Yarın:

Juventus (İtalya) - Porto (Portekiz) (2-0)

Leicester City (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (1-2)

15 Mart Çarşamba:

Atletico Madrid (İspanya) - Bayer Leverkusen (Almanya) (4-2)

Monaco (Fransa) - Manchester City (İngiltere) (3-5)