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Çeyrek finale son iki bilet

Dünya Kupası son 16 turunda yarın oynanacak İsveç-İsviçre ve Kolombiya-İngiltere maçları ile son iki çeyrek finalist belli olacak

02 Temmuz 2018 Pazartesi 11:39
Çeyrek finale son iki bilet

2018 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak ve son iki çeyrek finalist belirlenecek.

Günün ilk maçı Saint Petersburg Stadı'nda yapılacak. İsveç ile İsviçre'yi karşı karşıya getirecek mücadele saat 17.00'de başlayacak. Bu karşılaşma ile iki takım Saint Petersburg şehrindeki ilk maçlarını oynayacak.

Şampiyonada günün ikinci mücadelesi ise Kolombiya ile İngiltere arasında saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşmaya başkent Moskova'daki Spartak Stadı ev sahipliği yapacak. Bu karşılaşma aynı zamanda Spartak Stadı'nda şampiyonadaki son mücadele olacak. Spartak Stadı'nda bu mücadeleden önce 4 grup karşılaşması oynanmıştı.

Maçlar TRT 1'den naklen yayınlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıFutbolIngiltereIsveçİsviçreKolombiyaSpor
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