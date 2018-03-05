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Çeyrek finalistler belli oluyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak Liverpool-Porto ve Paris Saint Germain-Real Madrid maçlarıyla başlayacak

05 Mart 2018 Pazartesi 13:39
Çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşları, yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşında yarın ve 7 Mart Çarşamba günü 4 karşılaşma yapılacak. Rövanş karşılaşmalarının 13-14 Mart'ta tamamlanmasıyla tüm çeyrek finalistler belli olacak. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasını geçen Beşiktaş, deplasmanda 5-0 kaybettiği Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 14 Mart Çarşamba günü ağırlayacak.

Program

Yarın:

22.45 Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz) (5-0)

22.45 Paris Saint Germain (Fransa) - Real Madrid (İspanya) (1-3)

7 Mart:

22.45 Manchester City (İngiltere) - Basel (İsviçre) (4-0)

22.45 Tottenham (İngiltere) - Juventus (İtalya) (2-2)

13 Mart:

22.45 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya) (0-0)

22.45 Roma (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (1-2)

14 Mart:

20.00 Beşiktaş - Bayern Münih (Almanya) (0-5)

22.45 Barcelona (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (1-1)

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolReal MadridSporUEFA Şampiyonlar Ligi
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