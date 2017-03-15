Çeyrek finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı turnuvasının son 16 turu rövanşları, yarın yapılacak. Bu sezon Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla yarın TSİ 21.00'de Vodafone Arena'da karşılaşacak. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde rövanş maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımların eşleşmeleri ise 17 Mart Cuma günü TSİ 15.00'de İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi ile belli olacak. Yarın oynanacak son 16 turu rövanş maçlarının programı şöyle:
21.00 Genk (Belçika) - Gent (Belçika)
21.00 Beşiktaş (Türkiye) - Olympiakos (Yunanistan)
21.00 Krasnodar (Rusya) - Celta Vigo (İspanya)
23.05 Ajax (Hollanda) - Kopenhag (Danimarka)
23.05 Manchester United (İngiltere) - Rostov (Rusya)
23.05 Roma (İtalya) - Olympique Lyon (Fransa)
23.05 Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Schalke 04 (Almanya)
23.05 Anderlecht (Belçika) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)