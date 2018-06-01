Cezaevinde bile başkan seçildi

Fenerbahçe Kulübünün hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulunda başkan adayı olan Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte 13. kongresini geçirecek.

Sarı-lacivertli kulübe ilk kez 14-15 Şubat 1998'deki genel kurulda başkan seçilen Yıldırım, 20 yılı aşkın sürede girdiği 12 kongrede de koltuğu bırakmadı. Fenerbahçe Kulübünün yarın ve 3 Haziran'da Ülker Stadı'nda gerçekleşecek kongresinde bir kez daha aday olan Yıldırım, 13. kongresinde Ali Koç'a karşı yarışacak.

Karşısına 5 kez rakip çıktı

Yıldırım'ın bugüne dek geçirdiği 12 kongrede karşısında sadece 5 kez rakip çıktı. Sarı-lacivertilerin, 8'i olağan, 4'ü olağanüstü genel kurul toplantısı olmak üzere 12 kongrenin 7'sinde Aziz Yıldırım tek aday olarak seçime girdi.

Yıldırım, 5 genel kurulda ise Vefa Küçük (iki kez), Şadan Kalkavan, Mehmet Ali Aydınlar ve Hulusi Belgü'yü geçerek kongreyi kazandı. 1998 ve 2000 yıllarındaki kongrelerde, şu anda kulübün yüksek divan kurulu başkanlığını yapan Vefa Küçük karşısında başkanlık yarışlarını kazanan Yıldırım, 2009'da da Şadan Kalkavan karşısında kongrenin galibi olmuştu. Yıldırım, 2013'te Mehmet Ali Aydınlar, 2015'te ise Hulusi Belgü karşısında büyük oy farklarıyla başkanlığa seçilmişti.

Öte yandan başkanlık dönemi içinde 2 kez resmi olarak istifa eden Yıldırım, camiadan gelen baskılarla yeniden aday olup olağanüstü genel kurullarda güven tazeledi.

İlk kongreyi 1 oy farkla kazandı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na ilk kez talip olduğu 14-15 Şubat 1998 tarihlerindeki olağan genel kurulda, en yakın rakibi Vefa Küçük'ü sadece 1 oy ile geçerek başkan oldu. Bu kongrede, başkanlığı Aziz Yıldırım kazanırken, listesinden sadece 1 asil, 5 de yedek üye yönetime girebildi. Küçük'ün listesinden 16 isim en çok oyu aldı. Sandıktan Yıldırım'a 1469, Küçük'e 1468, Ömer Çavuşoğlu'na da 157 oy çıktı.

13-14 Haziran 1998 olağanüstü genel kurulu

Vefa Küçük'ün yönetim kuruluyla başkanlık görevine başlayan Yıldırım, bu yönetimle 4 ay çalıştı. 13-14 Haziran 1998 tarihlerinde planlanan seçimli olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Yıldırım, bu kez kendi listesiyle, kulübe 2. kez başkan seçildi.

Fenerbahçe Başkanı, Küçük'ün yönetim kuruluyla geçirdiği çalışma döneminin ardından, 14 Haziran'dan itibaren ilk kez kendi oluşturduğu listeyle çalışmaya başladı. Bu kongrede Aziz Yıldırım'a 655, yönetim kurulu listesine ise 653 oy verildi.

19-20 Şubat 2000 olağan genel kurulu

Yıldırım, 1999 yılında Fenerbahçe'nin üst üste kötü sonuçlar alması ve son olarak Pendikspor'a Türkiye Kupası'nda 2-1 yenilmesinin ardından kulüp başkanlığına yeniden aday olmayacağını açıkladı. 15 Ocak 2000'de olağanüstü genel kurul, grup liderleri Kazım Bayülken, Onur Kayador ve Aziz Yılmaz'ın yanı sıra genel kurul üyelerinin bazılarının verdiği 2 ayrı önergeyle, oy çokluğuyla iptal edildi ve Aziz Yıldırım, 19-20 Şubat 2000'deki olağan genel kurula kadar başkanlığını sürdürdü.

Vefa Küçük, 19-20 Şubat 2000 tarihlerindeki olağan genel kurulda 2. kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu. Yıldırım 2 bin 657 oy aldığı kongrede, bin 974 oy alan Küçük'e 683 oy fark atarak, 3. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.

İlk istifa ve 30 Haziran-1 Temmuz 2001 olağanüstü genel kurulu

Aziz Yıldırım, görev süresi içindeki ilk istifa kararını, başkanlığı döneminde sarı-lacivertli futbol takımının ilk kez ligde şampiyon olduğu 2000-2001 sezonunun sonunda aldı. Katıldığı bir televizyon programında canlı yayında, sağlık nedenleri ve ailesine yeterince vakit ayıramadığı gerekçesiyle görevini noktaladığını açıklayan Yıldırım, geri dönmesi için baskı yapılmamasını istediyse de gelen baskılar üzerine yeniden aday oldu.

İstifanın ardından 30 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda yeniden aday olarak, yeni yönetim kurulu listesiyle seçilen Aziz Yıldırım, 1067 oyla 4. kez Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na getirildi.

2-3 Mart 2002 olağan genel kurulu

2-3 Mart 2002 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda aday olan Aziz Yıldırım 5. kez sarı-lacivertli kulübe başkan seçildi. Tek aday olarak girdiği seçimde 2 bin 175 oy alan Aziz Yıldırım, yenilediği yönetim kuruluyla görevine devam etti.

6-7 Mart 2004 olağan genel kurulu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, 6-7 Mart 2004 tarihlerinde gerçekleştirilen seçimli olağan genel kurulda 6. kez başkan seçildi. Bir önceki seçim gibi kongreye rakipsiz giren Yıldırım, 3 bin 586 üyenin katıldığı genel kurulda, 3 bin 555 oy aldı.

4-5 Mart 2006 olağan genel kurulu

Yapılan tüzük değişikliğiyle başkanlık görev süresi 3 yıla çıkarılan Fenerbahçe'de, 4-5 Mart 2006'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda Aziz Yıldırım 7. kez başkan seçildi. Yıldırım, yine tek aday olarak girdiği kongrede 3 bin 676 oy aldı.

İkinci istifa ve 24-25 Haziran 2006 olağanüstü genel kurulu

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı görevi süresince ikinci kez istifasını 2005-2006 sezonu sonrası açıkladı. Camiadan gelen yoğun baskılar üzerine kararını değiştiren Aziz Yıldırım, 24-25 Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda tek başına aday olarak 8. kez Fenerbahçe Kulübüne başkan seçildi. Yıldırım, bu kongrede de 2 bin 824 oy aldı.

23-24 Mayıs 2009 olağan genel kurulu

23-24 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleştirilen olağan genel kurulda, 9 yıl sonra Aziz Yıldırım'a rakip çıktı. Daha önce bir dönem Yıldırım'ın yönetim kurulunda yer alan Şadan Kalkavan, bu kez Aziz Yıldırım'a rakip oldu. Geçerli 6 bin 335 oyun, 5 bin 53'ünü alarak, sandıktan lehine bin 216 oy çıkan Şadan Kalkavan'ın önünde yer alan Yıldırım, 9. kez Fenerbahçe'ye başkan seçildi.

Kongrenin 3. başkan adayı Funda Sibel Pala'ya ise sandıktan 66 oy çıkmıştı.

Cezaevinde seçimi kazandı

Aziz Yıldırım, 19-20 Mayıs 2012'de gerçekleştirilen, olağan genel kurulda 10. kez başkan seçildi. "Futbolda şike" soruşturmasında tutuklu yargılanan Yıldırım, cezaevinde bulunduğu sırada tek aday olarak girdiği kongreyle başkanlığını sürdürdü. Ülker Sports Arena'da gerçekleştirilen genel kurulda 5 bin 269 oyla Aziz Yıldırım, o güne kadar ki en çok oyu alarak başkanlığa seçilmiş oldu.

Mehmet Ali Aydınlar'a karşı rekor oy aldı

Fenerbahçe Kulübü, 2013 yılında olağanüstü genel kurul kararı aldı. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesinin (CAS) 2 yıllık Avrupa'dan men cezasını onamasının ardından, Fenerbahçe yönetimi yaptığı toplantıda olağanüstü genel kurula gidilmesini kararlaştırdı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2-3 Kasım 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen kongrede Mehmet Ali Aydınlar ile yarışan Yıldırım, toplam 9 bin 380 oyun kullandığını seçimde 6 bin 821 oy alırken, Aydınlar'a 2 bin 383 oy çıktı. Kulüp tarihinin en geniş katılımlı bu kongresinde Aydınlar'a büyük fark atarak güven tazeleyen Yıldırım, aynı zamanda kulüp tarihindeki en yüksek oy sayısına ulaştı.

Hulusi Belgü karşısında da rahat kazandı

Aziz Yıldırım, 12. kongre zaferini 30-31 Mayıs 2015'te Hulusi Belgü karşısında kazandı. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongrede 6 bin 648 oy kullanıldı. Toplam 21 sandıkta yapılan seçim sonucunda Aziz Yıldırım 5 bin 504, Belgü bin 144 oy aldı. Aziz Yıldırım, rakibine 4 bin 360 oy fark atarak bir kez daha başkanlık görevine getirildi.

Son kez aday

Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran'daki seçimle son kez başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Eski yönetici Ali Koç ile başkan olmak için yarışacak Yıldırım, seçim kampanyası boyunca yaptığı konuşmalarda sarı-lacivertli kulüpte son kez başkanlığa aday olduğunu vurguladı.

Aziz Yıldırım, 12 dönemde 97 yöneticiyle görev yaptı

Fenerbahçe Kulübünde 13. kongresini yaşayacak başkan Aziz Yıldırım, 20 yılı aşkın görev süresinde 97 farklı yöneticiyle çalıştı. Fenerbahçe Kulübünde hafta sonu yapılacak seçimli olağan genel kurulda 13. kez başkan adayı olan Aziz Yıldırım, 20 yılı aşkın görev süresinde 97 farklı yöneticiyle çalıştı.

Fenerbahçe'ye ilk kez başkan seçildiği 15 Şubat 1998'de, Yıldırım'ın listesinden 1 asil, 5 yedek üye yönetimi kazandı. Bir oyla geçtiği rakibi Vefa Küçük'ün listesiden 16 ismin de bulunduğu yönetim kuruluyla 4 ay görev yapan Yıldırım, 14 Haziran 1998'deki olağanüstü genel kurulda tek aday olarak seçime girerek, ilk kez kendi oluşturduğu yönetimle çalışmaya başladı.

Eski ekibindeki isimlere karşı

Aziz Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı yönetim kurullarında yer alan isimler, 3. kez Yıldırım'a karşı başkanlık mücadelesine girdi. Sarı-lacivertli kulüpte 14 Haziran 1998'de yapılan seçimli genel kurulda yönetime giren Hulusi Belgü, 31 Mayıs 2015'te Yıldırım'a karşı başkan adayı oldu.

20 Şubat 2000 seçiminde yönetim kurulu listesinde yer bulan Şadan Kalkavan ise 24 Mayıs 2009'da gerçekleştirilen kongrede Aziz Yıldırım'a rakip çıktı. 25 Haziran 2006 ile 24 Mayıs 2009'da yapılan kongrelerde iki dönem yönetime seçilen Ali Koç ise hafta sonunda gerçekleştirecek olağan genel kurulda başkan adayı olarak Aziz Yıldırım'dan görevi devralmaya çalışacak.

Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulları

Aziz Yıldırım'ın 12 farklı dönemde görev yaptığı yönetim kurulları şöyle:

15 Şubat 1998 seçimi

Abdullah Acar, Mehmet Yıldırım, Sema Küçüksöz, Nuri Tuna, Ünal Öğer, Adem Türkmen, Davut Dişli, Necati Aslan, Erdal Tontu, Ahmet Eraslan, Cem Pehlivan, Celal Aras, Üstün Akmen, Köksal Özbek

Yedek üyeler: İbrahim Topçu, Orhan Uzunal, Mehmet Vodina, Suavi Eman, Seval Atasagun, Metin Akbaşoğlu, Rahmi Kanbay

14 Haziran 1998 seçimi

Gürbüz Refioğlu, Abdullah Kiğılı, Mehmet Aydın, Köksal Özbek, Osman Yalçın, Mithat Yenigün, Nihat Özdemir, Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Bekir Hulusi Cansu, Hulusi Belgü, Önder Fırat, Necdet Ersoy, Rint Akyüz

Yedek üyeler: Celal Sever, Servet Arar, Şükrü Çıtal, Kadir Hattat, Kenan Şişik, Zafer Tankal, Ünal Uzun

20 Şubat 2000 seçimi

Şadan Kalkavan, Murat Özaydınlı, Nihat Özdemir, Atilla Kıyat, Osman Yalçın, Tahir Perek, Hamdi Akın, Dursun Ekşioğlu, Selim Soydan, Uğur Dündar, Mahmut Uslu, Mehmet Vodina, Ertuğrul Hataylı, Vedat Olcay

Yedek üyeler: İbrahim Güven, Kudret Fikirli, Burak Karabacak, Mehmet Karasu, Ünal Uzun, Suavi Eman, Nail Kır

1 Temmuz 2001 seçimi

Uğur Dündar, Vedat Olcay, Atilla Kıyat, Hamdi Akın, Nihat Özdemir, Osman Yalçın, Murat Özaydınlı, Mahmut Uslu, Zeynep Sabancı, Ali Raif Dinçkök, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Sadettin Saran, Alaeddin (Ali) Yıldırım

Yedek üyeler: Mehmet Karasu, Burak Karabacak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Işık Eyigüngör, Rahmi Eyüboğlu, Ozan Ayan, Ünal Uzun

3 Mart 2002 seçimi

Atilla Kıyat, Nihat Özbağı, Mithat Yenigün, Osman Yalçın, Alaeddin (Ali) Yıldırım, Nihat Özdemir, Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Zeynep Sabancı, Vedat Olcay, Murat Özaydınlı, Mahmut Uslu, Murat Aşık

Yedek üyeler: Mehmet Karasu, Işık Eyigüngör, Rahmi Eyüboğlu, Ünal Uzun, Orhan Demirel, Burak Karabacak, Hakan Dinçay

7 Mart 2004 seçimi

Nihat Özdemir, Vedat Olcay, Zeynep Sabancı, Nihat Özbağı, Osman Yalçın, Mithat Yenigün, Alaeddin (Ali) Yıldırım, Murat Özaydınlı, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Hakan Bilal Kutlualp, Mehmet Karasu, Serhat Çeçen, Tuncay Uzun

Yedek üyeler: Işık Eyigüngör, Hakan Dinçay, Turhan Şahin, Semih Özsoy, Ünal Uzun, Rahmi Eyüboğlu, Ercan Karasu

5 Mart 2006 seçimi

Nihat Özdemir, Vedat Olcay, Zeynep Sabancı, Nihat Özbağı, Alaeddin (Ali) Yıldırım, Murat Özaydınlı, Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Serhat Çeçen, Faruk Neşet Yalçın, Tuncay Uzun, Şekip Mosturoğlu, Tahir Perek

Yedek üyeler: Ömer Temelli, Ünal Uzun, Rahmi Eyüboğlu, Turhan Şahin, Hakan Dinçay, Işık Eyigüngör, Ercan Karasu

25 Haziran 2006 seçimi

Nihat Özdemir, Ali Koç, Vedat Olcay, Nihat Özbağı, Ali Yıldırım, Murat Özaydınlı, Mithat Yenigün, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Serhat Çeçen, Faruk Neşet Yalçın, Tuncay Uzun, Şekip Mosturoğlu, Tahir Perek

Yedek üyeler: Ömer Temelli, Ünal Uzun, Semih Özsoy, Rahmi Eyüboğlu, Turhan Şahin, Hakan Dinçay, Ercan Karasu

24 Mayıs 2009 seçimi

Nihat Özdemir, Ali Koç, Vedat Olcay, Abdullah Kiğılı, Nihat Özbağı, Murat Özaydınlı, Mithat Yenigün, Şekip Mosturoğlu, Cihan Kamer, Mahmut Uslu, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Alaeddin (Ali) Yıldırım, Serhat Çeçen, Ömer Temelli

Yedek üyeler: Hüseyin Ersan Topbaş, Semih Özsoy, Ünal Uzun, Turhan Şahin, Hakan Dinçay, Yasemin Merçil, Emin Gürhan İskender

20 Mayıs 2012 seçimi

Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, Nihat Özbağı, Alaeddin (Ali) Yıldırım, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ömer Temelli, Talat Yılmaz, Ender Alkaya, Tahir Perek, İsfendiyar Zülfikari, Semih Özsoy, Deniz Tolga Aytöre, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Hüseyin Ersan Topbaş

Yedek üyeler: Yasemin Merçil, Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Mustafa Serdar Erkan, Turhan Şahin, Ahmet Ketenci, Yalçın Haker

3 Kasım 2013 seçimi

Abdullah Kiğılı, Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Ahmet Özokur, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ender Alkaya, Ahmet Tahir Perek, Ömer Temelli, İsfendiyar Zülfikari, Deniz Tolga Aytöre, Mehmet Şekip Mosturoğlu, Turhan Şahin, Erhan Türkoğlu

Yedek üyeler: Ünal Uzun, Hakan Dinçay, Mehmet Selim Kosif, Mustafa Serdar Erkan, Yalçın Haker, Metin Doğan, Selim Sapan

31 Mayıs 2015 seçimi

Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, Murat Özaydınlı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ender Alkaya, Alaeddin Yıldırım, Ömer Temelli, Mehmet Şekip Mosturoğlu, İsfendiyar Zülfikari, Önder Fırat, Erhan Türkoğlu, Ozan Balaban, Mehmet Tahir Sarıoğlu

Yedek üyeler: Hakan Dinçay, Mehmet Selim Kosif, Metin Doğan, Mustafa Serdar Erkan, Selim Sapan, Cenk Başak, Barış Altuğ Aydil