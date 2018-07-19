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Chamberlain yeni sezona da yetişmiyor

Sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyen Liverpoollu futbolcu Chamberlain, gelecek sezonun büyük bölümünde takımdaki yerini alamayacak

19 Temmuz 2018 Perşembe 12:04
Chamberlain yeni sezona da yetişmiyor

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlığı nedeniyle yeni sezonda takımdaki yerini alamayacak.

İngiliz ekibinin Alman teknik direktörü Jürgen Klopp, geçen sezon Roma ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde sakatlanan 24 yaşındaki futbolcunun yeni sezonun büyük bölümünde tedavi ve rehabilitasyona odaklanacağını söyledi.

Anfield Road Stadı'nda Roma maçında Aleksandar Kolarov ile girdiği ikili mücadelenin ardından dizinden sakatlanan İngiliz futbolcu, Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA Dünya Kupası'nı da kaçırmıştı.

Geçen sezon öncesinde Arsenal'dan 35 milyon sterlin bonservisle Liverpool'a transfer olan Oxlade-Chamberlain, tüm kulvarlarda 42 maçta forma giymişti.

AA

Son Güncelleme: 19.07.2018 12:40
Anahtar Kelimeler:
TedaviLiverpoolJürgen KloppAlex Oxlade-Chamberlain
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