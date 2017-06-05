Chedjou Başakşehir ile anlaştı

Turuncu-lacivertliler, sağlık kontrolünden geçen 31 yaşındaki savunma oyuncusu ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Chedjou, yeni takımında 22 numaralı formayı giyecek. Dört sezon önce Fransa'nın Lille takımından Galatasaray'a 6,3 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Chedjou, sarı-kırmızılı ekipte 119 resmi maça çıktı ve 12 gol attı. Kamerunlu futbolcu, Galatasaray'da bir Süper Lig, üç Türkiye Kupası ve iki TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Başakşahir Asbaşkanı Mustafa Saral, Hasan Ali Kaldırım’a teklif yapmadıklarını söyledi. Bazı yayın organlarında Fenerbahçe’yle sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım’a teklif götürüldüğünün iddia edilmesi üzerine de konuşan Saral, “Hasan Ali Kaldırım’a herhangi bir teklifte bulunmadık. Hasan Ali’yle herhangi bir ilgimiz yok” diye konuştu. Transfer için gerekli görüşmeleri yaptıklarını da söyleyen Mustafa Saral, “1 orta saha ve 1 sol kanat alacağız. Mehmet Batdal’ın bir sakatlığı var. Onun durumuna göre de 1 forvet alabiliriz” dedi.