Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Chedjou Galatasaray'a veda etti

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Chedjou, "Bu yoldan gitmek zorunda olduğumuz için üzgünüz, ancak gelecekte hizmet etmeyi umuyoruz" dedi

Bu haber kez okundu.

Chedjou Galatasaray'a veda etti

Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Kamerunlu futbolcu Aurelien Chedjou, sarı-kırmızılı camia için veda mesajı yayımladı.

Kamerunlu futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajın yanı sıra ailesiyle birlikte Galatasaray'da geçirdiği güzel anların görsellerini de paylaştı. Galatasaray'da çok güzel 4 sezon geçirdiğini belirten 31 yaşındaki stoper, şu ifadelere yer verdi: "Teşekkür etmek basit ama bu kalbimizdekileri ifade etmiyor. Galatasaray ailesi, yöneticileri ve taraftarların desteğine minnettarız. Çok güzel zamanlarımız geçti. Dostlarımıza ve en önemlisi Galatasaray'ı destekleyen herkese bu dört yılımızı kolay ve pürüzsüz kıldıkları için çok teşekkür ederim. Sizi kalbimizin en derinliklerinden seviyoruz, sizi gerçekten seviyoruz. Bir gün cimbom, her zaman cimbom. Galatasaray'a tüm branşlarda daha çok galibiyet, daha çok şampiyonluk diliyoruz. Bu yoldan gitmek zorunda olduğumuz için üzgünüz, ancak gelecekte hizmet etmeyi umuyoruz. Teşekkürlerimle." Chedjou, Galatasaray'da 4 sezonda forma giydiği 119 resmi müsabakada 12 gol attı. Kamerunlu futbolcu, sarı-kırmızılı forma altında bir Süper Lig, üç Türkiye Kupası ve iki TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Veda MesajıSÜPERLİGSpor Toto Süper LigGalatasarayFutbolAurelien Chedjou
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100