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Chelsea efsanesi Antalya'ya geliyor

Sezon sonu Chelsea'den ayrılacak olan John Terry için Antalyaspor'un teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi

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Chelsea efsanesi Antalya'ya geliyor

Altyapısında yetiştiği Chelsea'den sezon sonu ayrılacak olan John Terry'nin, kariyerini nerede sürdüreceği merakla bekleniyor.

The Sun'da yer alan haberde, John Terry'nin Katar, Çin ve ABD'ye gitme olasılığından söz edilirken Türkiye'ye transfer olma ihtimalinden de bahsedildi. İngiliz gazetesinin haberinde, Fenerbahçe'nin daha önce John Terry ile ilgilendiği, şimdi de Antalyaspor'un tecrübeli yıldız için teklifte bulunacağı iddia edildi. Daha önce Samuel Eto'o'yu transfer eden Antalyaspor, Ronaldinho ve Afellay gibi dünya yıldızlarıyla da ilgilenmişti. 1995'ten bu yana Chelsea'de top koşturan Terry, 2000 yılında kısa süreliğine Nottingham Forest'a kiralanmıştı. 36 yaşındaki deneyimli stoper, yıllardır İngiliz kulübünün kaptanlığını yapıyor.
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