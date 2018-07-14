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Chelsea'nin yeni patronu Sarri

Chelsea, İtalyan Conte'den boşalan teknik direktörlük görevine, vatandaşı Sarri'yi getirdi

14 Temmuz 2018 Cumartesi 12:41
Chelsea'nin yeni patronu Sarri

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri oldu.

Chelsea, dün görevden alınan Antonio Conte'nin yerine bir diğer İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri'yi getirdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki teknik adam Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento ve Empoli kulüplerini çalıştıran Sarri'nin, son 3 sezondur başında bulunduğu Napoli, 2 kez İtalya ligini 2. sırada bitirmişti.

Sarri, 2017'de İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) en iyi teknik direktörü seçilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
ChelseaFutbolİngiltere Premier LigMaurizio Sarri
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