Chiriches de sona doğru

Corriere dello Sport'un haberine göre sarı kırmızlı ekip, Napoli'nin gözden çıkardığı Rumen savunmacı için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Oyuncuya yıllık 2 milyon Euro vermeyi planlayan Galatasaray, transferde Torino'yu ekarte ederek mutlu sona ulaşmayı planlıyor. 2015'te Tottenham'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen 27 yaşındaki savunmacı bu sezon 16 maçta forma giydi.