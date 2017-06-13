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Chiriches de sona doğru

Galatasaray, Vlad Chiriches transferinde mutlu sona yakın

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Chiriches de sona doğru

Corriere dello Sport'un haberine göre sarı kırmızlı ekip, Napoli'nin gözden çıkardığı Rumen savunmacı için 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Oyuncuya yıllık 2 milyon Euro vermeyi planlayan Galatasaray, transferde Torino'yu ekarte ederek mutlu sona ulaşmayı planlıyor. 2015'te Tottenham'dan 7 milyon Euro'ya transfer edilen 27 yaşındaki savunmacı bu sezon 16 maçta forma giydi.

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FutbolGalatasarayVlad ChirichesNapoli
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