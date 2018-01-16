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"Ciddi bir sakatlık yaşadım"

Galatasaraylı futbolcu Fernando, "Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. İlk yarıya başladığımız gibi ikinci yarıya da iyi başlangıç yapmak istiyoruz" diye konuştu

16 Ocak 2018 Salı 15:14
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"Ciddi bir sakatlık yaşadım"

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Fernando Reges, Süper Lig'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Brezilyalı futbolcu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Ciddi bir sakatlık yaşadım. Sağlık ekibimiz, doktorumuz ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Tek hayalim sahalara dönmek ve arkadaşlarımla mücadele etmek." dedi. Antalya'da güzel bir ortamda kamp yaptıklarını anlatan Fernando, "Ligin ikinci yarısı çok zor geçecek. İlk yarıya başladığımız gibi ikinci yarıya da iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz mayıs ayında şampiyonluk, bu nedenle de iyi başlamalıyız." diye konuştu.

Galatasaray'da adaptasyon sürecini çabuk atlattığını aktaran Brezilyalı futbolcu, "Zor bir şehirden geldim. İstanbul'da da öyle olacağını düşünmüştüm ama hava şartları, insanlar ve yemekler adaptasyon şartlarımı en aza indirdi. Sanki 5-6 yıldır buradaymış gibiyim. Kulüp çalışanları adaptasyon sürecimi hızlandırdı, taraftarımız da inanılmaz destek verdi." ifadelerini kullandı. Fernando Reges, teknik direktörlüğe getirilen Fatih Terim ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: "Şükürler olsun ki hep büyük isimlerle çalıştım. Fatih Terim'in kulüp için yaptıkları ortada. Daha önceki başarılarını birlikte yaşamak istiyorum. Bize baba gibi yaklaşıyor, evladı gibi görüyor. Sahada bize özgürlük veriyor. İletişimi, futbolcularla bağı çok iyi. Bu da bize güven veriyor. Hocamla karakterimiz uyuşuyor. Üç sene kontratım var, ilk hedefim onunla şampiyonluk yaşamak."

Şampiyonluk yarışında sarı-kırmızılı taraftarların desteğinin önemine değinen Fernando, "Taraftar bizim 12. adamımız. Camianın hedefi şampiyon olmak. İkinci yarıda da ilk yarıda yaptıkları gibi aynı desteği vermelerini istiyoruz. Hedefimiz ortak ve bu hedefe birlikte yürümek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fernando RegesFutbolGalatasaraySüper LigSÜPERLİG
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