"Çıkış yolumuz çalışmak"

Çaykur Rizespor'da 3,5 yılda 47 kez fileleri havalandırarak, yeşil-mavili forma altında en çok gol atan yabancı futbolcu unvanını elinde bulunduran Leonard Kweuke, son Medipol Başakşehir maçında takımıyla 100. kez sahaya çıktı.



Karadeniz temsilcisinin Kamerunlu kaptanı, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da en çok gol atan yabancı oyuncu ve 100 maç forma giyen oyuncular arasında bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti. Rize'de bulunduğu 3,5 yıl içerisinde zor zamanlarının da olduğunu kaydeden Kweuke, "Burada olduğumda bana çok sahip çıkıldı. Bu forma altında her şeyi vermekten mutluyum. Daha iyi şeyleri yapmak için mücadele edeceğim." dedi. Takımın zor bir durumda olduğunu ve kümede kalma yarışı verdiğinin altını çizen Kweuke, "İçerisinde olduğumuz zor durumu biliyoruz. Zorluğun üstesinden gelmek için her yönü ile çalışıyoruz. Her maç 3 puana odaklanmış durumdayız. Çalışmaktan başka çıkış yolumuz yok. Ligde kalmak için savaşacağız. Beş yıllık bir sözleşme imzaladım. Çünkü burada çok güzel anılarım oldu. Yönetim, başkanımız, hocamız ve taraftarımız ile iyi bir diyaloğumuz oldu. Burada çalışmaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.