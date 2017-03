"Çıkışımızı sürdüreceğiz"

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir 'in teknik direktörü Abdullah Avcı , 12 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor ile yapacakları maçtan galip ayrılarak, çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Avcı, "Umarım çıkışımız devam eder. 34 haftalık maratonun 23 haftasını bitirdik. Bunun büyük bölümünü kazanarak ve 17 haftasını lider geçtik. Oyun içinde inişler çıkışlar yaşadık ama son 2 haftada kazandığımız altı puan bizi bir yerde tutuyor." dedi. Atiker Konyaspor ile oynayacakları mücadeleyi değerlendiren deneyimli teknik adam, şu ifadeleri kullandı: "Ligin en değerli takımlarından biri ile oynayacağız. Saha düzeni, planı, organizasyonu olan, geçen sene Avrupa kupalarına katılmış bir takımla mücadele edeceğiz. Her maç olduğu gibi bu karşılaşma da çok zor. Son iki haftada yakaladığımız kazanma alışkanlığını devam ettirmek istiyoruz. Sabrın, aklın devreye gireceği bir oyuna gidiyoruz, umarım bunun karşılığını alırız." Sezon başından bu yana sakat oyuncu sayılarının fazla olduğunun altını çizen Abdullah Avcı, "Bazı oyuncuların durumları cuma veya cumartesi günü netlik kazanacak. Bekir ile Egemen'in 4-5 haftadır devam eden sakatlıkları var. Mahmut ile Emre'nin durumu cumartesi günü belli olur. Mehmet Batdal şu an Almanya'da kontrolde, Kayserispor maçından bu yana devam eden bir durumu var. Onun durumunu netleştirmek istiyoruz. Mustafa'nın ufak bir problemi var. Batdal bugün gitti, yarın sabah kontrolü var, kontrolden sonra dönecek." değerlendirmesinde bulundu.

Avcı, Togolu golcü Adebayor'un, Aytemiz Alanyaspor maçının son 35 dakikasında oynadığını hatırlatarak, "Adebayor fizik olarak daha iyi durumda, antrenmanlarda da bunu iyi yansıtıyor. Sakatlıkların durumuna göre bir planlama yapacağız. Bugün itibarıyla A ve B planları üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bundesliga'da bir Türk antrenörün olması gurur verici"

"Bizim için artık her maç final"

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Ferhat Öztorun, 12 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçın çok zor geçeceğini ancak kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Turuncu-lacivertli takımın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferhat Öztorun, "Konyaspor maçını, ne kadar zor da olsa elimizden gelenin en iyisini yapıp, kazanmak istiyoruz." dedi. Atiker Konyaspor'un önemli bir rakip olduğunun altını çizen Ferhat, "Zor bir deplasman, zor bir maç olacak ama bu güzel gidişimizde, Konyaspor karşılaşması önümüzdeki zorlu virajlardan bir tanesi. Bizim için artık her maç final. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ferhat Öztorun takım içinde çok iyi bir ortam bulunduğunu dile getirerek, "Takım içinde her şey yolunda. Bu hafta belki oyun olarak ortaya koyduğumuz performans çok tatmin etmedi ama önemli olan maç sonunda 3 puanı almaktı. Bunu bir şekilde başardık. Her maçın ayrı önemi var. İnşallah bu gidişatımızı ligin sonuna kadar sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Deneyimli futbolcu, "Takım içinde şampiyonluk konuşuluyor mu?" sorusuna ise "Biz en başından beri, olaya maç maç bakıyoruz. Bu şekilde gitmemiz belki de bizim buralara gelmemizde önemli bir rol oynadı." yanıtını verdi. Ferhat Öztorun, hafta içinde bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini ve bu sebeple çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Abdullah Avcı, A Milli Takım'da yardımcısı olan Tayfun Korkut'un Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük görevine gelmesi hakkında ise şunları kaydetti: "Milli takımda çalıştığımız iki yılık süreç zarfında yardımcılarım Tayfun Korkut ve Okan Buruk, bu yarışa daha önce başlamıştı. Biri şu an itibarıyla Bundesliga'da çok önemli bir takımda görev aldı. Tayfun ile ilgili şunu söyleyebilirim, son derece donanımlı, bilgili, mükemmeli arayan, detaycı. Başarıyı arayacağına son derece inanıyorum. Bu yaşta Bundesliga'da bir Türk antrenörünün olması son derece gurur verici bir durum. Başarılar diliyorum. Okan hoca da şu an TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı içinde, umarım o da emeğinin karşılığını alacak."