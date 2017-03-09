"Çıkışımızı sürdüreceğiz"

Avcı, Togolu golcü Adebayor'un, Aytemiz Alanyaspor maçının son 35 dakikasında oynadığını hatırlatarak, "Adebayor fizik olarak daha iyi durumda, antrenmanlarda da bunu iyi yansıtıyor. Sakatlıkların durumuna göre bir planlama yapacağız. Bugün itibarıyla A ve B planları üzerinde çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

"Bundesliga'da bir Türk antrenörün olması gurur verici"

"Bizim için artık her maç final"

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Ferhat Öztorun, 12 Mart Pazar günü deplasmanda Atiker Konyaspor ile oynayacakları maçın çok zor geçeceğini ancak kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.

Turuncu-lacivertli takımın, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenmanı öncesinde, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ferhat Öztorun, "Konyaspor maçını, ne kadar zor da olsa elimizden gelenin en iyisini yapıp, kazanmak istiyoruz." dedi. Atiker Konyaspor'un önemli bir rakip olduğunun altını çizen Ferhat, "Zor bir deplasman, zor bir maç olacak ama bu güzel gidişimizde, Konyaspor karşılaşması önümüzdeki zorlu virajlardan bir tanesi. Bizim için artık her maç final. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Ferhat Öztorun takım içinde çok iyi bir ortam bulunduğunu dile getirerek, "Takım içinde her şey yolunda. Bu hafta belki oyun olarak ortaya koyduğumuz performans çok tatmin etmedi ama önemli olan maç sonunda 3 puanı almaktı. Bunu bir şekilde başardık. Her maçın ayrı önemi var. İnşallah bu gidişatımızı ligin sonuna kadar sürdüreceğiz." şeklinde konuştu. Deneyimli futbolcu, "Takım içinde şampiyonluk konuşuluyor mu?" sorusuna ise "Biz en başından beri, olaya maç maç bakıyoruz. Bu şekilde gitmemiz belki de bizim buralara gelmemizde önemli bir rol oynadı." yanıtını verdi. Ferhat Öztorun, hafta içinde bir kız çocuğunun dünyaya geldiğini ve bu sebeple çok mutlu olduğunu da sözlerine ekledi.

Abdullah Avcı, A Milli Takım'da yardımcısı olan Tayfun Korkut'un Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'de teknik direktörlük görevine gelmesi hakkında ise şunları kaydetti: "Milli takımda çalıştığımız iki yılık süreç zarfında yardımcılarım Tayfun Korkut ve Okan Buruk, bu yarışa daha önce başlamıştı. Biri şu an itibarıyla Bundesliga'da çok önemli bir takımda görev aldı. Tayfun ile ilgili şunu söyleyebilirim, son derece donanımlı, bilgili, mükemmeli arayan, detaycı. Başarıyı arayacağına son derece inanıyorum. Bu yaşta Bundesliga'da bir Türk antrenörünün olması son derece gurur verici bir durum. Başarılar diliyorum. Okan hoca da şu an TFF 1. Lig'de şampiyonluk yarışı içinde, umarım o da emeğinin karşılığını alacak."