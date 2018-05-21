Çıktığı ilk yıl 6. oldu

Spor Toto Süper Lig'e 14 yıl aradan sonra dönen Göztepe, 2017-2018 sezonunu 49 puan ve averajla 6. sırada bitirdi.

Geçen yıl Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Eskişehirspor'u yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Göztepe, 14 yıl sonra döndüğü Süper Lig'e teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde başarılı sonuçlar alarak başladı. İlk 9 haftayı 17 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada geçen sarı-kırmızılı ekip, uzun süre 5.'lik için mücadele ettiği sezonu Galatasaray mağlubiyetiyle tamamladı. Geride kalan 34 haftada 13 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 yenilgiyle 49 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip, averajla Demir Grup Sivasspor'u geride bırakarak sezon sonunda 6. sırada yer aldı.

Bu sezon 49 gole ulaşan sarı-kırmzılı ekip, kalesinde 50 gol gördü. İç sahada 29 puan toplayan ve en başarılı 6. ekip olan Göztepe, deplasmanda da 20 puana ulaştı ve burada da en başarılı 6. takım olmayı başardı.

Toplam gelir 70 milyon 500 bin lira

Sezon başında katılım payı olarak 30 milyon lirayı kasasına koyan Göztepe, sezon içinde 13 galibiyet ve 10 beraberlikle performans primi olarak 37 milyon 800 bin lira kazandı. Ligi 6. sırada bitirdiği için ayrıca 2 milyon 700 bin lira elde eden sarı-kırmızılı ekip, toplamda 70 milyon 500 bin liralık gelirin sahibi oldu.

En başarılı 8. sezonu

Süper Lig'de 26. sezonunu geride bırakan ve bu yıl 800. maçını oynayan Göztepe, bu sezon yakaladığı yüzde 38,2 galibiyet oranıyla ligde en başarılı 8. sezonunu geçirdi.