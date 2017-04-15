Çin'den 4 talebi var

Chelsea'nin başarılı forvet oyuncusu Diego Costa için Çin Süper Ligi'nden dört kulüp, bu yaz transfer yarışı verecekler.



Ara transfer döneminde Tianjin Quanjian, Costa için resmi bir teklifte bulunmuş, taraflar anlaşmaya yaklaşmış olsalar da transfer gerçekleşmemişti. Goal'ün haberine göre, kulübün milyarder sahibi Shu Yuhui, Costa'dan vazgeçmiş değil. Çin'de 19 Haziran'da açılacak transfer sezonuyla birlikte, Tianjin bir teklifte daha bulunacak. Ocak ayında Costa'ya yapılan teklifte, oyuncunun menajerine "Maaşını üçe katlayalım" önerisinde bulunulmuş, fakat Chelsea, Premier Lig şampiyonluk yarışı nedeniyle bu transfere sıcak yaklaşmamıştı. Ancak Chelsea'nin tavrını yaz döneminde yumuşatması bekleniyor. Ligin ilk yarısında 14 gol atan Costa, ikinci yarıda ise sadece üç gol bulabildi. Chelsea 70 milyon pound civarındaki bir fiyata hayır demeyecek.

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