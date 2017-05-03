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Çin ekibi yıldızlara kanca attı

Tianjin Quanjian'ın bu yaz transfer listesinde dünyaca ünlü 3 yıldız var

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Çin ekibi yıldızlara kanca attı

Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ın sahibi Shu Yuhui, dünyaca ünlü yıldızları transfer etmek için girişimlere başladıklarını açıkladı. 

Tianjin Today Evening News'a konuşan Yuhui, ocak ayındaki transfer döneminde de Diego Costa, Karim Benzema ve Edison Cavani'ye teklif yaptıklarını belirtirken, bu yaz Real Madrid ve Bayern Münih gibi devlerle rekabet edebilecek seviyeye geleceklerini söyledi. Ekonomik olarak ciddi anlamda güçlendiklerine dikkat çeken Yuhui, "Transfer çalışmalarımızı yaptık ve listemizi 3 oyuncuya kadar daralttık. Bu yaz bir tanesini kadromuza katacağız. Buradan taraftarımıza sesleniyorum: Yeni sezonda takımın santrforu dünyaca ünlü bir yıldız olacak" sözleriyle taraftarına umut verdi.
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FutbolÇinTianjin QuanjianShu Yuhui
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