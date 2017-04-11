"Çin ya da Türkiye olabilir"

Hollanda basınına bir röportaj veren 33 yaşındaki Huntelaar, Schalke'deki sözleşmesinin sona ereceğini ifade ederek, "Schalke ile yaşadıklarım tatmin edici değil. Sözleşmem sona eriyor, bu Schalke'deki son yılım" dedi.



Geleceği hakkında da konuşan Huntelaar, "Ne yapacağıma hislerimle karar vereceğim. Futbol oynamayı seviyorum ancak dört çocuğum ve yapılacak birçok eğlenceli şey var" dedi. Eski takımı Ajax'a dönebileceğini vurgulayan ancak Türkiye'ye de açık kapı bırakan golcü oyuncu şöyle devam etti: "Kesinlikle gücümün yeteceğini ve halen üst seviyede oynayabileceğimi biliyorum. Ne olacağına, tekliflerin ne olduğuna bakacağım ve bir tercih yapacağım. Hollanda'da yaşamaya devam etme şansım yüksek. Bununla beraber sırada Çin veya Türkiye de olabilir" (ajansspor)