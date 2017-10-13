Çin yabancı hakem çağırdı

Çin Süper Ligi'nde sezonun geriye kalan kritik maçlarında, kaliteyi artırmak amacıyla yabancı kökenli hakemlerin görev alacağı duyuruldu.

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, maçların daha iyi yönetilmesini sağlamak amacıyla Avrupa ve Amerikalı hakemlerin bu haftadan itibaren ligde, şampiyonluk ve küme düşme hattındaki takımların maçlarında görev alacağı belirtildi. Açıklamada, Çin Süper Ligi'nde düdük çalacak İsveçli Jonas Eriksson ve Fransız Tony Chapron gibi tecrübeli hakemlerin Çinli meslektaşlarına eğitim seminerleri vereceği de vurgulandı.

Çin Süper Ligi'nde altyapı çalışmalarına başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin de sezon sonuna kadar hazır hale getirilmesi ve 2018'den itibaren kullanıma geçmesi öngörülüyor. Ligde Tianjin Quanjian ile Tianjin Teda arasında geçen ay oynanan lig maçında şike yapıldığı iddialarının ortaya çıkmasının ardından Çin Futbol Federasyonu, iki takım hakkında da disiplin soruşturması açmıştı. Söz konusu karşılaşmayı, ligde küme düşme tehlikesi bulunan Tianjin Teda 4-1 kazanmıştı.

Almanya Futbol Federasyonu ise hafta içinde yaptığı açıklamada, Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in 22 Ekim'de Chongqing Lifan-Shanghai Shenhua ve 25 Ekim'de de Beijing Guoan-Chongqing Lifan maçlarında görev alacağını duyurmuştu.