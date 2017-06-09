Çinliler, Ronaldo için çıldırdı

AS'ta yer alan habere göre bir Çin kulübü, Portekizli yıldız için Real Madrid'e 200 milyon euro ödemeyi göze aldı.
Transfer pazarını alt üst eden Çinlilerin hedefindeki Ronaldo'ya yıllık verilecek maaşın ise 120 milyon euro olduğu iddia edildi. Real Madrid formasıyla rekordan rekora koşan Ronaldo'nun İspanyol kulübüyle 2021'e dek sözleşmesi bulunuyor. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, geride kalan sezonda sergilediği performansla takımının La Liga'da ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmasında büyük rol oynamıştı.