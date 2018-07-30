"Cisse ve Doumbia için teklif sunduk"

Bursaspor Başkanı Ali Ay, takımdaki oyunculardan hiçbirine resmi teklif gelmediğini belirterek, "Harun da bunlardan bir tanesi. Sözlü olarak menajerler aracılığıyla sorguluyorlar. Yarın kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur" dedi.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, 1 yıllığına kiralanan Allano Lima’nın imza töreninde transferdeki son duruma ilişkin soruları da yanıtladı. Şu ana kadar hiçbir futbolcularına resmi bir teklif gelmediğini ifade eden Ali Ay, "Harun da bunlardan bir tanesi. Sözlü olarak menajerler aracılığıyla sorguluyorlar. Yarın kulüpler birliği var. Artık bilmiyorum ne olur. Göksel başkan ile de Mossoro için görüştüm. Henüz karar vermediklerini, hocalarıyla toplantı yapacaklarını ve öncelik hakkının bizde olduğunu söyledi. Elimizde hocamızın ve scout ekibinin bize yönelttiği 6-7 oyuncumuz var. Onunla ilgili çalışmalar yapılıyor" dedi.

"CISSE VE DOUMBIA İÇİN TEKLİFİMİZİ SUNDUK"

Cisse ve Doumbia için de tekliflerini sunduklarını ifade eden Ali Ay, “Bizim teklifler onlara göre düşük ama bunları verebileceğimizi söyledik. Başka alternatifler de var. Hocamızın düşündüğü öncelikle iyi bir forvet ve bir kanat oyuncusu. Orta saha ile ilgili de hocanın düşünceleri var. Belki gidecek oyuncular var. Onların yerine transfer yapabiliriz" diye konuştu.

Başkan Ali Ay, transferde adı geçen Vagner Love ile ilgili bir düşüncelerinin olmadığını söyledi.

"STAT İSİM HAKKIYLA İLGİLİ DE OLUMLU GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"

Forma sponsorluğu konusunda birkaç firmayla görüştüklerini dile getiren Başkan Ay, "İnşallah yetiştiririz. Marmarabirlik ile görüştük. Onlardan cevap bekliyoruz. Stat isim hakkıyla ilgili de olumlu görüşmelerimiz var. Biran önce bitsin istiyoruz. İyi günler yakında" dedi. Takımdan gidecek oyuncular ile ilgili de bilgi veren Ali Ay, "Sercan ile imzaladık. Serdar Kurtuluş ile de biraz sonra imzalayacağız. Geriye Necid, Kembo, John ve Jovic kalıyor. Kembo da bitecek gibi. Bunlar gidince bütçe de düşecek” diye konuştu.