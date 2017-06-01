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City'den kaleci Moraes için servet

Manchester City, 23 yaşındaki kaleciyi 35 milyon sterlin bonservis bedeliyle renklerine bağladı

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City'den kaleci Moraes için servet

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester City, Brezilyalı kaleci Ederson Moraes'i transfer etti.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre, İngiliz ekibi Manchester City 23 yaşındaki Moraes'i 35 milyon sterlin bonservisle renklerine bağladı. İki sezondur Portekiz ekibinin kalesini koruyan Brezilyalı file bekçisi, iki kez lig şampiyonluğu, birer kez de Portekiz Kupası, Portekiz Lig Kupası ve Portekiz Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. Moraes, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Beşiktaş ile oynadıkları ve ilki 1-1, ikincisi 3-3 sona eren karşılaşmalarda 90 dakika görev almıştı. Manchester City, ilk transferini Fransa Futbol Ligi'nde Monaco ile şampiyonluk yaşayan Portekizli oyun kurucu Bernardo Silva için 43 milyon sterlin bonservis ödeyerek yapmıştı.

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