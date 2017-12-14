City'den rekor! 15 maçtır kazanıyorlar

İspanyol teknik adam Pep Guardiola yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Manchester City, üst üste 15 maç kazanarak Premier Lig tarihinde rekora imza attı.

Yaz transfer döneminde 230 milyon sterlin harcayarak kadrosunu güçlendiren Manchester City, 26 Ağustos'ta 2-1 kazandığı Bournemouth maçında başlayan galibiyet serisini 15 maça taşıyarak İngiliz futbol tarihine geçti. Sezona şampiyonluk parolasıyla giren, tek puan kaybını ligin ikinci haftasında sahasında Everton'a karşı alan Guardiola'nın öğrencileri, Arsenal'ın 2002 yılında Şubat-Ağustos ayları arasında kırdığı 14 maçlık rekoru geride bıraktı. Namağlup liderlik koltuğunda oturan İspanyol teknik adam yönetimindeki Manchester City, 15 maçlık seride rakip fileleri 49 kez havalandırdı. Arsenal ise 14 maçlık serisinde 31 gol atmayı başarmıştı.

Guardiola için yeni değil

Kariyerinde Barcelona, Bayern Münih gibi dünyanın önde gelen kulüplerini çalıştırdıktan sonra Manchester City'nin başına geçen Pep Guardiola, çalıştırdığı üç takımda da galibiyet serileri yakaladı. En iyi sezon başlangıcını İngiltere'de yapan 46 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2013-14 sezonunda Bayern Münih ile 19, 2010-11 sezonunda ise Barcelona ile 16 maçlık galibiyet serisine imza atmıştı. Bunların dışında Inter 2006-07 sezonunda 17, Barcelona 2010-11 sezonunda, Real Madrid 2016 yılında, Monaco da bu yıl art arda 16 maçtan galibiyetle ayrılmayı başarmıştı.

Büyük maç kaybetmedi

Premier Lig'de geçen sezon şampiyonluk mücadelesi veren 5 büyük takımla oynadığı 10 maçta 2 galibiyet alabilen Manchester City, bu sezon daha iyi bir tablo ortaya koydu. Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool ve Tottenham'a karşı geçen sezonu 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlikle kapatan Guardiola'nın ekibi, bu sezon ise Liverpool'u 5-0, Chelsea'yi 1-0, Arsenal'ı 3-1 ve son olarak da zirveyi yakından ilgilendiren derbi maçta Manchester United'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu maçlarda 11 gol atan Manchester temsilcisi, kalesinde ise sadece 2 gole izin verdi.

Sadece 23 dakika geride kaldı

15 maçlık serisinde ortalama 395 milyon sterlinlik kadrosuyla mücadele eden Manchester City, hepsini 2-1 kazandığı üç maçta toplam 23 dakika geriye düştü. Bournemouth karşısında 8 dakika 1-0 mağlup oynayan Manchester ekibi, ligin yeni ekibi Huddersfield'a karşı 2, kümede kalma mücadelesi veren West Ham United'a karşı da 13 dakika 1-0 geride kaldı.

Asistler De Bruyne, goller Agüero'dan

Rekora giden 15 maçlık seride 9 gol atan Arjantinli yıldız Sergio Agüero, en skorer isim olarak zirvede yer aldı. Agüero'yu 8'er golle Raheem Sterling ve Gabriel Jesus, 6 golle de Leroy Sane izledi. Guardiola'nın takımında Belçikalı Kevin de Bruyne, 8 asistle gol yollarında en etkili isimlerden biri olarak öne çıktı. David Silva 7, Leroy Sane 6 asist yaptı. Arjantinli futbolcular Agüero ve Otamendi, Manchester City'nin serisine 13 golle katkıda bulunurken, Brezilyalı futbolcular Gabriel Jesus ve Fernandinho 10 kez rakip fileleri havalandırdı.

Guardiola 21 futbolcu kullandı

Liverpool'u 5-0, Watford'u 6-0 ve Crystal Palace'ı 5-0 mağlup eden Manchester City, Premier Lig'de üst üste oynadığı üç maçta 5 ve daha fazla gol atarak maç kazanan ilk takım olma unvanına erişti. Teknik direktör Guardiola, 15 maçlık seride toplam 21 futbolcuya forma şansı verdi. Sezon başında 40 milyon avroya Benfica'dan transfer edilen Brezilyalı kaleci Ederson, 1305 dakikayla en fazla forma giyen futbolcu oldu. Ederson'u 1277 dakikayla De Bruyne ve 1248 dakikayla David Silva takip etti. Deneyimli teknik adamın en az şans verdiği futbolcu ise 21 dakikayla Oleksandr Zinchenko oldu.