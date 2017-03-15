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City'nin yeni gözdesi Coman

Pep Guardiola, Bayern Münih'te birlikte çalıştığı Kingsley Coman'ı Manchester City'ye transfer etmek için harekete geçti

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City'nin yeni gözdesi Coman

Telefoot'un haberine göre; İspanyol menajer, Fransız oyuncuyu Premier Lig'e getirebilmek için 50 milyon avroyu gözden çıkardı. Juventus'tan satın alma opsiyonlu olarak kiralanan Coman, sezon sonunda 20 milyon avro karşılığı Bayern'e transfer olabilir ancak Carlo Ancelotti yönetiminde fazla forma şansı bulamaması, bu transferin gerçekleşmeyebileceği işaretleri veriyor. Coman, geçen sezon Pep'in çalıştırdığı Bayern'de 46 maça çıkarken, 7 gol ve 12 asistlik performansıyla herkesi etkilemişti. Fransız oyuncuyu Chelsea'nin de istediği ve özellikle menajer Antonio Conte'nin bu transfer çok ısrarcı oduğunu söyleniyor. 

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Kingsley ComanManchester Cityİngiltere Premier LigFutbol
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