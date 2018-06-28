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Cocu'dan futbolculara ilk mesaj

Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret etti. Teknik direktör Cocu, sezonun ilk antrenmanı öncesi futbolcularla yaptığı toplantıda, takım olabilmenin önemine dikkati çekti

28 Haziran 2018 Perşembe 16:01
Cocu'dan futbolculara ilk mesaj

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyelerinin, 2018-2019 sezonu çalışmaları için toplanan futbol takımını ziyaret ettiği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten basın mensuplarına yapılan bilgilendirmede, başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyelerinin Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ni ziyaret edip, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geldiği aktarıldı. Ali Koç'un oyuncularla bir toplantı yapıp, yeni sezonda başarılı olacaklarına inandığını söylediği belirtildi.

Futbol takımının yeni teknik direktörü Phillip Cocu ve sportif direktör Damien Comolli'nin de sezonun ilk antrenmanı öncesinde futbolcularla tanıştıkları ifade edildi.

Cocu: "Başarı için takım olarak hareket etmeliyiz"

Fenerbahçe Futbol Takımı Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun sezonun ilk antrenmanı başlangıcında oyuncularla sahada toplantı yaptığı ve "takım" olmanın önemine dikkati çektiği kaydedildi.

Hollandalı teknik adamın futbolculara yönelik konuşmasınd şu ifadeleri kullandığı paylaşıldı: "Başarılı olmak için bireysel olarak değil, takım olarak hareket etmeliyiz. Tabii ki çok kolay olmayacak ama zamanla ve birbirimize destek olarak başarıya ulaşabiliriz. Sizin maçlarınızı izledim. Kalitelisiniz ama kalite takım için kullanıldığında bir anlam ifade eder. Burada herkes kendini takımdan üstün görmeden, yaptığı işi severek hareket ettiği müddetçe başarı gelecektir. En önemli şey, yaptığınız işi severek yapmaktır. Futbolculuk dönemimden de çok iyi biliyorum, futbol oynamaktan daha zevkli şey yok. Sizin için de aynı şeyin geçerli olduğunu biliyorum. Bu yüzden, birbirimize yardım ederek, takım olarak yaptığımız işi severek hareket etmeliyiz. Zamanla benim felsefemi ve nasıl bir oyun anlayışına sahip olduğumu anlayacaksınız. Her şeyi paylaşacağız ve bu kulübü başarıya taşıyacağız."

AA

Son Güncelleme: 28.06.2018 16:02
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGPhillip CocuFutbolFenerbahçeDamien ComolliAli Koç
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