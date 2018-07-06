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Cocu ilk sınavını verecek

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Cocu, takımının başında ilk karşılaşmasına çıkacak

06 Temmuz 2018 Cuma 16:58
Cocu ilk sınavını verecek

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor ile yapacak.

Futbolda 2018-2019 sezonu hazırlıklarına 28 Haziran'da İstanbul'da başlayan sarı-lacivertli ekip, Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Esenyurt'taki Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Phillip Cocu, takımının başında ilk karşılaşmasına çıkacak. Spor Toto 1. Lig'de geride kalan sezonu 9. sırada tamamlayan İstanbulspor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirilmişti.

Fenerbahçe'nin programı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 10-18 Temmuz'da İsviçre'nin Lozan kentinde kamp yapacak Fenerbahçe, 14 Temmuz'da Lozan, 18 Temmuz'da da İngiltere'nin Fulham takımıyla karşılaşacak. Daha sonra İstanbul'a dönecek sarı-lacivertliler, Ülker Stadı'nda 21 Temmuz'da Hollanda'nın Feyenoord, 1 Ağustos'ta ise İtalya'nın Cagliari takımlarını konuk edecek.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan sezonu şampiyon Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesine 3. ön eleme turundan başlayacak. Sarı-lacivertliler, yeni sezonda ilk resmi maçını bu organizasyonda 7 Ağustos Salı günü yapacak.

Süper Lig'de yeni sezon ise 10 Ağustos'ta başlayacak.

Muhabir: Emrah Oktay

AA

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Spor
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