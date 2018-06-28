"Cocu, ne istediğini aktardı"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano, 2018-2019 sezonunda iyi bir sezon geçireceklerine inandığını belirtti.

FB TV'ye açıklamalarda bulunan Giuliano, önümüzdeki sezonla ilgili görüşlerini paylaştı. İyi bir hazırlık dönemi geçirerek sezona hazır olmaları gerektiğini vurgulayan Giuliano, "Sezon içerisinde oynayacağımız maçlara hazırlanmak için çok iyi bir süreç olacak. Yeni bir sezona başlıyoruz ve birçok yenilik var. Yeni bir hoca ile çalışmaya başlıyoruz ve bu da yeni bir dönem demek. Bu yeni dönemde geçtiğimiz sezondan daha iyisini yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım olarak oynayıp, iyi sonuçlara imza atmayı amaçladıklarını aktaran Brezilyalı oyuncu, şunları kaydetti: "Bunu başarmak için hazırlık sürecinde elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Çok eminim ve inanıyorum ki harika bir sezon geçireceğiz. Phillip Cocu'yu daha önce elde ettiği başarılardan dolayı tanıyorum. Daha önce kendisiyle çalışma ayrıcalığım olmamıştı. Bugün bize ne istediğini aktarmaya çalıştı. Umarım güzel bir sezon geçireceğiz."

Sarı-lacivertli taraftarlara da seslenen Giuliano, "Bize inansınlar ve desteklesinler. Biz, onların desteğini ve inancını hissederek şampiyon olabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.