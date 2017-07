Çok büyük bir takıma geldim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar, sarı-lacivertli takımın bir futbolcusu olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok büyük bir takıma geldiğimin farkındayım." dedi.

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Faslı oyuncu Nabil Dirar, FBTV'ye yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili olarak, "Çok büyük bir takıma geldiğimin farkındayım. Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye karşı forma giymiştim. O karşılaşmada gerçekten taraftarlardan ve stattaki atmosferden fazlasıyla etkilenmiştim. O maçlarda buranın ne kadar büyük ve önemli bir yer olduğunu görmüştüm. Şu anda Fenerbahçe'nin bir futbolcusuyum ve bundan büyük mutluluk duyuyorum." diye konuştu. Fenerbahçe'deki oyuncuların birçoğunu tanıdığını anlatan Dirar, "Gerçekten arkadaşım ve önceki yıllardan sohbetim olan sadece Aatıf var. Valbuena ile Fransa Ligi'nde karşılıklı oynamıştık." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon hazırlıklarının sürdüğü kampı çok beğendiğini aktaran Faslı oyuncu, şunlar kaydetti: "Gerçekten burada her türlü imkan sağlanmış durumda bize. Burada geçirdiğim kısa zamanda bunu görebildim. Burada Fenerbahçe'nin başarısı için her şey var. Çalışmamız için her türlü olanak var. Sezona böyle güzel bir çevrede, böyle güzel bir ortamda iyi çalışarak başlamak bizim için önemli olacak." Brüksel'de büyüdüğünü belirten Dirar, çocukken orada bulunan bir Türk mahallesinde birçok arkadaşının olduğunu vurgulayarak, "Brüksel'de büyüdüğüm mahalle bir Türk mahallesiydi. O nedenle küçük yaşlardan bu yana Türkiye Ligi'yle ilgili fazlasıyla bilgi sahibiyim. Türkiye Ligi o dönemlerde çevremden dolayı takip ettiğim bir ligdi. Büyük kulüplerin bulunduğu, çekişmeli bir lig olduğunu biliyorum. Ben de şu anda Türkiye'nin büyük kulüplerinden birinde olduğumun farkındayım. Umarım Fenerbahçe forması altında iyi işler yapabilirim." değerlendirmelerinde bulundu.