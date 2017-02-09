"Çok iyi bir takım olduk"

Adanaspor'un orta saha oyuncusu Tevfik Altındağ, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yapacakları Gaziantepspor maçından 3 puanla ayrılacaklarını savundu.



Tevfik, Osman Yereşen Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde son 5 haftadır kaybetmemelerinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Çok iyi bir takım olduklarını belirten 28 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında bunu sahaya yansıtamadıklarını ancak Levent Şahin'in teknik direktörlüğe gelmesiyle bu durumun değiştiğini dile getirdi.

Ziraat Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiklerini aktaran Tevfik Altındağ, şöyle konuştu: "Çok yoğun çalışıyoruz. Allah'ın izniyle Gaziantepspor maçına kadar yüzde 100 hazır duruma geleceğiz. Adanaspor başka bir takım. Dışarıdan gelen her futbolcu, burada huzurlu olduğunu yansıtıyor. Beş haftadır iyi oynuyoruz, çok iyi gidişatımız var. Rahatız ve Allah'ın izniyle Gaziantep'ten 3 puanla ayrılacağız." Koşan bir ekip olduklarını vurgulayan Tevfik, "Levent hocanın gelmesiyle her şey değişti. Hem hocamız, hem ağabeyimiz. Bize pozitif enerji veriyor. Sahada ne istediğini en iyi şekilde anlatıyor." ifadelerini kullandı. Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantepspor ile Adanaspor, 13 Şubat Pazartesi günü Gaziantep Arena'da saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.