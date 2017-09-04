‘Çok transfer batırır’

Fenerbahçe 'nin geleneksel bayramlaşma töreni Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım , sarı-lacivertli kulübün gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Altınordu'nun Türk futbolu için önemli bir kulüp olduğunu ancak bütün takımların Altınordu vizyonunu örnek alması gerektiğine dikkat çeken Yıldırım, "TFF, 2. ve 3. Lig'den başlayarak sistemi değiştirmeli. Ukrayna ile oynadığımız milli maçtan sonra medya sağ olsun, bizim oyuncularımızı hedef aldı. Mehmet Topal, Ozan, İsmail, Şener’i konuşuyorlar. Öyle bir hale getirdiniz ki; çocuklar 20. dakikada yuhalanıyor. Sosyal medya ile medya, 22 yaşındaki çocukları hedef yaptı. 20. dakikada ıslıklanıyorlar, protesto ediliyorlar, yuhalanıyorlar. Ozan Tufan'a, bu çocuğa bir sürü bonservis parası ödedik. 'Geleceğin en iyi oyuncusu' dedik. Ne oldu, 'Tu kaka yaptık' hep beraber. Türkiye’de sosyal medyadan sonra eksen kayması var" ifadelerini kullandı.





"Ben Arfa'yı alırsın ama nasıl alırsın?"

Kulübün gelir ve gider dengesinin eşitlenmesi gerektiğine vurgu yapan Aziz Yıldırım, "Medyada bir gün çok iyi diyen adam ertesi gün tam tersini söylüyor. Gidişat kötü. Oyuncular, kulüple ilişkiler. Daha transfer yapmamışız gibi yayınlar yapıyorsunuz. Mayıs’ta kaç oyuncu lazımdı, kaç oyuncu aldık. Bazı oyuncularla görüştük, bazısı oldu, bazısı olmadı. Şartların ne olduğuna bakmıyorlar. Ben Arfa diyorlar, başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam. İki gün önce yalanladık. Türk medyası yazıyor, yabancı basın da buradan alıyor. Ben Arfa’yı yine alırsın. Almak ayrı bir şey. Şartlar var. Çok transfer yaparsak, batarız. Ondan sonra da çıkaramazsın zararı. Gelir ve gideri dengelememiz gerek" diye konuştu.