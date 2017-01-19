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Colin Kazım golle başladı

Corinthians'daki ilk maçında ikinci yarının başında oyuna giren Colin Kazım, yeni takımının Florida Kupası'nda Vasco karşısında 4-1 kazandığı müsabakada bir gol attı, bir golün pasını verdi

19 Ocak 2017 Perşembe 11:53
Colin Kazım golle başladı

Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians'a transfer olan Türk futbolcu Colin Kazım Richards, ilk maçında bir gol attı, bir de asist yaptı.

Corinthians'ın Florida Kupası'nda Vasco da Gama ile oynadığı müsabakanın ikinci yarısının başında Jo'nun yerine dahil olan Colin Kazım, 81. dakikada Marquinhos Gabriel'in ortasında kafa vuruşuyla takımını 3-1 öne geçirdi. Maçın 89. dakikasında ise Kazım'ın pasında Marquinhos Gabriel, boş kaleye gönderdiği topla takımının 4. golünü attı. Karşılaşma, Corinthians'ın 4-1 üstünlüğüyle sona erdi. Maçtan sonra Sportv'ye konuşan Colin Kazım, "İyiydi, bu formayla ilk 45 dakikamdı. İlk 15 dakika yavaştım çünkü benim için yeni bir takım. Sonra iyiydim. Takım bana güveniyor, bu harika." dedi. Corinthians, yarı finalde Sao Paulo-River Plate eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Kupanın finali 22 Ocak Pazar günü oynanacak.
Anahtar Kelimeler:
FutbolBrezilyaCorinthiansColin KazımFlorida Kupası
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