"Coman için ortada kalıyorum"

Galatasaray'ın UEFA Kupası şampiyonluğunda önemli paya sahip olan ve iki kez sarı-kırmızılı ekipte teknik direktörlük görevi de üstlenen Gheorghe Hagi, 17 Mayıs 2000 tarihinin çok önemli olduğunu söyledi.



Sarı-kırmızılı ekibin UEFA Kupası şampiyonluğunun 17. yıl dönümü çerçevesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe katılan Hagi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hagi, 17 Kasım 2000'de UEFA Kupası'nı kaldırıp, tarih yazdıklarını belirterek, "Avrupa'nın en büyük takımlarından biri olduk. Bugünü hatırlamak için her zaman seve seve buraya geliriz. Birbirimizi tekrar görmek, yaşadıklarımızı hatırlamak için güzel bir gün. Önemli olan tekrar birbirimizi görebildik. Maalesef bir sakatlığım olduğu için gösteri maçında oynayamadım." diye konuştu. Bu tip başarıların kolay elde edilemediğine dikkati çeken Rumen futbol adamı, "Arkanızda plan, proje ve iyi bir organizasyon olması gerekiyor. Bu nedenle başarılı olduk. Başarımızın arkasında bunlar vardı. Ümit ediyorum ki ileride bir Türk takımı, iyi bir organizasyonla böyle bir başarıya tekrar imza atar." ifadelerini kullandı.

"Coman, Avrupa'nın büyük takımlarınca takip ediliyor"

Yedi yıl önce kurduğu ve teknik direktörlüğünü üstlendiği Viitorul takımıyla Romanya Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarıya imza atan Hagi, genç oyuncusu Florinel Coman 'la ilgili transfer haberlerine açıklık getirdi.

Romanya basınında Coman'ın adının Galatasaray'la anıldığının hatırlatılması üzerine Hagi, "Rumen basını da Türk basınını kaynak gösteriyor. Ben de ortada kalıyorum. Coman, 19 yaşında, çok genç bir oyuncu. Avrupa'da önemli kulüpler tarafından takip ediliyor. Nereye gideceği belli değil." yanıtını verdi. Galatasaray'ın bu sezon sergilediği performansla ilgili yorumu istenen Hagi, sözlerini şöyle tamamladı: "Buradaki durumu tam olarak bilmiyorum ve yorum yapmak istemiyorum. Çok iyi organize olan bir kulüp, en iyiler arasına girebilir. Başka türlü olmaz. Para çok da önemli değil. Örneğin bizim Romanya'da başardığımız bir iş var. Tabii ki para da önemli ama bunun arkasında iyi bir strateji ve planlama olması gerekiyor. Her zaman başarı için hazır olunmalı. Bunu istemek ve hedeflemek gerekiyor. Bu şekilde her şey mümkün olabilir. Futbol tecrübem bana bunu öğretti. İstenirse, çalışılırsa kesinlikle başarıya ulaşılır."