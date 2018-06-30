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Comolli, Fener'deki eksiği buldu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, "Buradan teklif geldiğinde de gerçek anlamda hedeflerimle örtüşen projeler olduğunu gördüm ve çalışmaya geri dönmeye karar verdim" ifadelerini kullandı

30 Haziran 2018 Cumartesi 16:54
Comolli, Fener'deki eksiği buldu

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un projelerinden çok etkilendiğini bildirdi.

Sarı-lacivertli kulübün resmi yayın organlarından Fenerbahçe dergisinin temmuz sayısında açıklamaları yer alan Fransız sportif direktör, İngiltere'nin Liverpool Kulübünden 2012'de ayrıldığından beri hiçbir takımda çalışmadığını hatırlatarak, "Bu süreçte çok fazla teklif aldım ancak o tekliflerin hiçbiri beni tam anlamıyla tatmin etmemişti. Buradan teklif geldiğinde de gerçek anlamda hedeflerimle örtüşen projeler olduğunu gördüm ve çalışmaya geri dönmeye karar verdim. Bunun da ötesinde başkanımız ile bir araya geldim ve onunla sohbet edip, onu yakından tanıma fırsatım oldu. Projelerinden çok etkilendim. Fenerbahçe, gerçek anlamda çok büyük ve güçlü bir camia." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde çalıştığı takımları altyapıya önem vermesine göre tercih ettini aktaran Comolli, "Gelişmeyi ve büyümeyi etkileyen en önemli şey, altyapıyı destekleyen yönetimlere sahip olmaktır. Yönetimlerin altyapıda devamlılığı sağlaması gerekir. Dolayısıyla yönetim kurulunun rolü bu anlamda çok önemlidir. Aynı şekilde A takım hocasının da altyapı takımlarının hocalarıyla diyalog halinde olması şart. Bu, altyapı oyuncularının gelişimi için çok ama çok önemli." şeklinde görüş belirtti.

Comolli, Fenerbahçe'deki oyuncu izleme ekibinin gelişmesinin gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bugüne kadar gerçekleştirdiğim transferlerde, çalıştığım kulüplerin de oyuncular için çekici olmasının muhakkak etkisi olmuştur. Bu kulüpler maddi anlamda iyiyse işler daha da kolay olur. Ancak bir oyuncu para için geliyorsa asla gelmemeli. Genç bir oyuncuyu ikna etmek istediğinizde kulübün imkanlarından, tesislerinden, tarihinden, kendisini nasıl yetiştireceğine dair bilgiler vermelisiniz ve asıl önemli olan budur."

Fenerbahçe dergisinin temmuz sayısı kapağında Damien Comolli ile yeni teknik direktör Phillip Cocu'nun sırt sırta verdiği bir fotoğrafı kullanıldı. Kapakta, "Özlenen Fenerbahçe için hep birlikte omuz omuza." ifadesine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 30.06.2018 16:57
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