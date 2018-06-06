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Comolli'nin ilk göz ağrısı

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli'nin St. Etienne ile sözleşmesi sona erecek Jonathan Bamba ile ilgilendiği iddia edildi

06 Haziran 2018 Çarşamba 14:20
Comolli'nin ilk göz ağrısı

Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, İstanbul'a yeni gelmesine rağmen transfer çalışmalarına başladı.

Butfootball'un haberine göre; Comolli, St Etienne ile sözleşmesi bu ayın sonunda sona erecek olan Jonathan Bamba'yı sarı lacivertli kulübe transfer etmek istiyor.

2004-2005 yılları arasında St. Etienne'de futbol direktörlüğü yapan Comolli'nin Ligue 1'de birçok futbolcuyu izlediği belirtildi.

22 yaşındaki Bamba, bu sezon çıktığı 37 karşılaşmada 8 gol attı ve 11 asist yaptı.

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 06.06.2018 14:31
Anahtar Kelimeler:
Jonathan BambaSt EtienneDamien ComolliFenerbahçeFutbol
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