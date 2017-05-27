Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Conte, Chelsea'yi bırakıyor mu?

İngiltere Premier Lig şampiyonu Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte, takımın başında kalacağını belirtti

Bu haber kez okundu.

Conte, Chelsea'yi bırakıyor mu?
Chelsea ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Conte, İtalyan basınına yaptığı açıklamada, "Sözleşmeye saygı duymak gerek. Gelecekle ilgili bazı önemli şeyleri inşa etmek istiyorum. Kadromuz için en iyisini yapmak hedefim. Her zaman kulübümü kendimden daha fazla düşündüm." ifadelerini kullandı. 47 yaşındaki teknik adam, transfer döneminde büyük bir atılım yapmayı düşünmediklerini de sözlerine ekledi. Bu sezon başına geçtiği İngiliz kulübü ile 46 maçta 37 galibiyet alan Conte, Chelsea'ye İngiltere Premier Lig şampiyonluğunu getirdi. Ayrıca Chelsea, Federasyon Kupası (FA Cup) finalinde bu akşam Arsenal ile karşılaşacak.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
EPLChelseaAntonio Conte
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100