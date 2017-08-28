Cuma gününe kadar yolcu

Barcelona, içinde Arda Turan'ın da bulunduğu 7 futbolcu ile yollarını ayırma kararı aldı. İspanyol As gazetesinin haberine göre, transfer dönemi bitmeden kadroda köklü değişiklikler yapmak isteyen teknik direktör Ernesto Valverde; Arda, Andre Gomes, Rafinha gibi oyuncuların yer aldığı 7 futbolcuyu takımdan göndermek istiyor. Douglas, Vermaelen, Marlon ve Munir'in de yer aldığı gönderilecekler listesini belirleyen Katalan kulübü, özellikle Arda, Andre Gomes ve Rafinha'nın satışlarından kar elde etmek istiyor. Galatasaray'ın Arda'yı kiralama tekliflerine olumlu yanıt vermeyen Barcelona, milli futbolcuyu İspanya'da transfer döneminin son günü olan 1 Eylül 2017 Cuma gününe kadar bonservisi ile göndermeyi amaçlıyor.