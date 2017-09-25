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Cüneyt Çakır'a zor maç

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçını yönetecek

25 Eylül 2017 Pazartesi 13:11
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Cüneyt Çakır'a zor maç

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Chelsea takımları arasında 27 Eylül Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak C Grubu müsabakasında, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenecek. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

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Anahtar Kelimeler:
Cüneyt ÇakırFutbolUEFA Şampiyonlar Ligi
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