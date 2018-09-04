Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
93711
ALTIN
256.018
DOLAR
6.6832
STERLİN
8.5591
EURO
7.7101

“Daha fazla genç süre almalı”

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, “Genç oyunculara daha fazla forma şansı verilmeli, daha fazla süre almalılar” dedi

04 Eylül 2018 Salı 14:27
“Daha fazla genç süre almalı”

Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, milli takımın, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve İsveç ile oynayacağı maçlar öncesinde, açıklamalarda bulundu. Son 3 karşılaşma öncesinde grupta şanslarının kalmadığını hatırlatan İnceefe, şöyle konuştu: “Zor maçlar. Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile iki maç yapmışız, ikisinde de sıkıntı yaşamışız. Oradaki maçta mağlup olmuşuz. Ülke olarak biz neredeyiz, Güney Kıbrıs Rum Kesimi nerede. Onlardan daha öndeyken şanssızlık yaşamışız, mağlup olmuşuz. Bundan sonraki amacımız bu arkadaşlarla iyi yerlere gelmek, onları iyi yerlere getirmek ve önlerini açmak. İsveç de baktığınızda fiziki açıdan çok kuvvetli bir takım. Son olarak Macaristan maçıyla grubu tamamlayacağız ve daha sonraki turnuvalara bakacağız.”

‘Daha çok şans verilmeli’

Milli takımlarda farklı alt yaş kategorilerinde çalıştıktan sonra geçtiğimiz ay Ümit Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilen İnceefe, “Genç arkadaşlara ileride iyi bir yaşam sunmayı düşünüyoruz. Burada 96, 97, 98 ve 99 yaş grubu var. Bizim işimiz, genç oyuncuları en iyi şekilde tespit edip A Milli Takım’a oyuncu sunmak” ifadelerini kullandı. Yetenekli oyunculara sahip olduklarını ancak bu oyuncuların kulüplerinde fazla forma şansı bulamamalarının kendileri açısından olumsuz bir durum ortaya çıkardığını belirten Vedat İnceefe, “Yetenekli gençler var ama bunları işlemek, onlara yardımcı olmak gerek. Çoğu futbolcumuz kulüplerinde oynamadan geliyor. Kaliteli genç futbolcularımız var ama kulüplerinde oynayarak gelmeleri farklı, oynamadan gelmeleri daha farklı oluyor. Gençlere biraz daha şans verilmesi gerekiyor. Genç oyuncuların önünü açmak onlara yardımcı olmak, hayatı daha erken öğretmek lazım.” değerlendirmesinde bulundu.

Fezaya çıkarıyoruz

Genç oyunculara daha küçük yaşlarda profesyonelliğin öğretilmesi gerektiğine de vurgu yapan İnceefe şöyle konuştu: “18-19 yaşındaki oyuncuları oynayınca hemen olmadık yerlere koyuyoruz, bir anda fezalara çıkarıyoruz. Sonra oyuncu ben ne oldum diyor ve geri dönüşlerde problem yaşıyoruz. Oyuncuları biraz daha genç yaşta profesyonel yaşama hazırlamak gerekiyor. 14-15 yaşlarında profesyonelliğin ne olduğunu, ileride nasıl bir hayatın beklediğini anlatmak lazım. Genç, yetenekli, gelecek vadeden oyuncular var ama bunları biraz daha parlatmak lazım.”

Gençlere ihtiyaç var

Vedat İnceefe, Altınordu’dan Fenerbahçe’ye transfer olan ve sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Barış Alıcı’ya ilgili olarak yöneltilen “Barış Alıcı’yı bir sonraki aday kadro açıklandığında A Milli Takım’da görebilir miyiz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Neden olmasın. Her şey olabilir. A Milli Futbol Takımı’nın genç ve yetenekli oyunculara ihtiyacı var. Bunlardan bir tanesi de Barış. Hocanın açıkladığı kadroda 98 ve 99’lu oyuncular var. Mert Müldür şu anda A Milli Takım’da. Berkay Özcan 98’li ve o da A Milli Takım’da. Hepimizin gençlere ihtiyacı var. Bizim alt yaş kategorilerinden gelecek, A Milli Takım’ın bizden üste çıkacak genç oyunculara ihtiyacı var. Bana göre geleceğimiz var ama biraz da kulüplerin genç oyunculara destek olmazı lazım diye düşünüyorum.”

Anahtar Kelimeler:
Ümit Milli Futbol TakımıVedat İnceefeDaha Fazla Genç Süre AlmalıFezaya çıkarıyoruzGençlere Ihtiyaç VarA Milli Futbol Takımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Güzel günler bizi bekliyor”
“Güzel günler bizi bekliyor”
Trabzonspor’da yabancılar coştu
Trabzonspor’da yabancılar coştu
En yerli takım Bursaspor
En yerli takım Bursaspor
Gençlerbirliği’nin ümit milli sevinci
Gençlerbirliği’nin ümit milli sevinci
Juventus servet döküyor
Juventus servet döküyor
Danimarka’da futbol krizi
Danimarka’da futbol krizi
‘Hayallerim gerçek oldu’
‘Hayallerim gerçek oldu’
Fırtına’nın yenileri lige damga vuruyor
Fırtına’nın yenileri lige damga vuruyor
Kasımpaşa’dan tarihi başlangıç
Kasımpaşa’dan tarihi başlangıç
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim