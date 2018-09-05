Danimarka futsaldan takviye aldı

Danimarka Milli Takımı oyuncularının ticari haklarıyla ilgili yapılan görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine Slovakya ve Galler maçları için futbolcu arayışına giren Danimarka Futbol Federasyonu (DBU), alt liglerden ve Futsal Milli Takımı oyuncularından alternatif bir milli takım oluşturdu. DBU ile Futbolcular Birliği arasında milli takıma seçilen oyuncuların ticari hakları ile ilgili uzun süredir devam eden görüşmelerden sonuç alınamaması üzerine kararını veren DBU, bugün Slovakya ile yapılacak dostluk maçına yıldız futbolcuların yerine alt liglerden ve Futsal Milli Takımı’ndan yaptığı takviyelerle çıkacak. DBU tarafından açıklanan alternatif kadrodaki 23 futbolcudan 6’sı Futsal Milli Takımı’nda da yer alırken, diğer isimleri alt lig oyuncuları oluşturdu.

Bu arada bazı futbolcuların, DBU’dan gelen davet üzerine alternatif milli kadroda yer almak için söz vermesine rağmen aldıkları tehdit ve taciz telefonları üzerine kararlarından vazgeçtiği kaydedildi.

Yaşanan süreci “kaotik” olarak değerlendiren DBU’nun, bugün Slovakya, 9 Eylül Pazar günü de UEFA Uluslar Ligi’nde Galler ile yapılacak maçlara çıkılamaması durumunda, UEFA’dan gelecek muhtemel bir cezanın önüne geçmek için alt liglerden oyuncularla karşılaşmalara çıkarak, ülke futbolunun geleceğini kurtarmaya çalıştığı açıklandı.

Öte yandan, kendisinin seçmediği bir milli takımın başında olmak istemediğini bildiren Danimarka Milli Takımı Teknik Direktörü Age Hareide ve yardımcısı Jon Dahl Tomasson’un yerine ise Danimarka’nın ünlü futbolcularından John ‘Faxe’ Jensen, iki maçlığına teknik direktörlüğe getirildi. Jensen’in yardımcılığını ise Hasse Kuhn yapacak.