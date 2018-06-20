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Danimarka ile Avustralya siftah yapıyor

Daha önce 3 hazırlık maçında birbirlerine rakip olan Danimarka ve Avustralya, yarın tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşı karşıya gelecek

20 Haziran 2018 Çarşamba 16:34
Danimarka ile Avustralya siftah yapıyor

2018 FIFA Dünya Kupası C Grubu'ndaki ikinci maçlarında yarın birbirlerine rakip olacak Danimarka ile Avustralya, tarihlerinde ilk kez bir resmi müsabakada karşılaşacak.

Daha önce aralarında 3 hazırlık maçı oynayan iki ülke A milli futbol takımları, tarihlerinde ilk kez bir resmi mücadelede karşı karşıya gelecek. Samara Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 15.00'te başlayacak.

Rekabette Danimarka üstün

Danimarka ile Avustralya arasında bugüne kadar oynanan 3 maçta Avrupa ekibinin üstünlüğü bulunuyor. Danimarka, söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet alırken, rakibine karşı 1 yenilgi yaşadı. Danimarka bu maçlarda 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

İlk maç 2007'de

Danimarka ile Avustralya, ilk karşılaşmalarını 6 Şubat 2007 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da oynadı. Danimarka, o mücadeleyi 3-1 kazandı. İki ülke A milli futbol takımları arasındaki ikinci hazırlık karşılaşması ise Güney Afrika'da yapıldı. Avustralya, ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan mücadeleyi 1-0 kazandı. Son randevu ise 2 Haziran 2012'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da oynandı ve o mücadeleyi ev sahibi takım, 2-0 galip tamamladı.

Danimarka ile Avustralya 5. kez Dünya Kupası'nda

Dünya sıralamasında 12. basamakta bulunan Danimarka, 5. kez katıldığı organizasyonda 18. maçına çıkacak. Avrupa ekibi, oynadığı 17 maçta, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 28 gol atan Danimarka, kalesinde 24 gol gördü.

Beşinci kez Dünya Kupası'na katılma hakkını elde eden Avustralya ise FIFA dünya sıralamasında 36. basamakta bulunuyor. Avustralya, Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 14 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Daha önce katıldığı 4 Dünya Kupası'nda yalnızca 2006 Almanya'da gruptan çıkmayı başaran Avustralya, son 16 turunda İtalya'ya 1-0 mağlup olarak elenmişti.

AA

Son Güncelleme: 20.06.2018 17:19
Anahtar Kelimeler:
FutbolDanimarkaAvustralya2018 FIFA Dünya Kupası
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