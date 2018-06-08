Danimarka, play-off'tan katıldı

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Danimarka Milli Takımı, Fransa 1998'de ulaştığı çeyrek final başarısının üzerine çıkmaya çalışacak.

Fransa, Avustralya ve Peru ile C Grubu'nda yer alan Danimarka Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, Dünya Kupası geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Norveçli eski milli futbolcu Age Hareide'nin çalıştırdığı Danimarka, Avrupa Elemeleri'nde Polonya, Karadağ, Romanya, Ermenistan ve Kazakistan ile E Grubu'nda mücadele etti. Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Danimarka, 20 puanla Polonya'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda İrlanda Cumhuriyeti'ni 0-0 ve 5-1'lik skorlarla eleyen Danimarka, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.

Eleme maçlarında rakip ağları 25 kez havalandıran, kalesinde 9 gol gören Danimarka, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Danimarka-Ermenistan: 1-0

Polonya-Danimarka: 3-2

Danimarka-Karadağ: 0-1

Danimarka-Kazakistan: 4-1

Romanya-Danimarka: 0-0

Kazakistan-Danimarka: 1-3

Danimarka-Polonya: 4-0

Ermenistan-Danimarka: 1-4

Karadağ-Danimarka: 0-1

Danimarka-Romanya: 1-1

Danimarka-İrlanda Cumhuriyeti: 0-0

İrlanda Cumhuriyeti-Danimarka: 1-5

Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Peter Schmeichel, Jon Dahl Tomasson, Poul Nielsen, Ole Madsen, Michael Laudrup, Brian Laudrup gibi isimlerin forma giydiği Danimarka'nın kadrosunda yine önemli futbolcular yer alıyor. Kalesini, dünyanın en iyi file bekçileri arasında yer alan Peter Schmeichel'ın oğlu Leicester Cityli Kasper Schmeichel'a emanet edecek Danimarka'nın savunmasında, Sevilla'dan eski Fenerbahçeli futbolcu Simon Kjaer ve Chelseali Andreas Christensen bulunuyor.

Takımın orta sahasında turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında gösterilen Tottenhamlı Christian Eriksen görev yapacak. Feyenoord'dan Nicolai Jorgensen, Celta Vigo'dan Pione Sisto ve Ajax'tan Kasper Dolberg ise Danimarka'ya gol yollarında katkı vermesi beklenen isimler olacak. Danimarka'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 11 kez havalandıran Eriksen yaptı.

Dünya Kupası geçmişi

Danimarka Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 4 kez katıldı. Organizasyon tarihinde 16 maç yapan Danimarkalılar, bu maçlardan 8'ini kazandı, 2'sinden beraberlikle, 6'sından mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak Güney Afrika 2010'da boy gösteren Danimarka, Dünya Kupası tarihi boyunca 27 gol attı, kalesinde 24 gol gördü.

Fransa 1998'de çeyrek final oynama başarısı gösteren Danimarka'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:

1986 - İkinci tur

1998 - Çeyrek final

2002 - İkinci tur

2010 - Grup aşaması

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Kasper Schmeichel (Leicester City), Jonas Lossl (Huddersfield Town), Frederik Ronow (Brondby)

Defans: Andreas Christensen (Chelsea), Simon Kjaer (Sevilla), Mathias Jorgensen (Huddersfield Town), Jannik Vestergaard (Borussia Mönchengladbach), Henrik Dalsgaard (Brentford), Jens Stryger (Udinese), Jonas Knudsen (Ipswich Town)

Orta saha: Christian Eriksen (Tottenham), Lasse Schone (Ajax), Lukas Lerager (Bordeaux), Michael Krohn-Dehli (Deportivo La Coruna), William Kvist (Kopenhag), Thomas Delaney (Werder Bremen)

Forvet: Andreas Cornelius (Atalanta), Kasper Dolberg (Ajax), Martin Braithwaite (Bordeaux), Nicolai Jorgensen (Feyenoord), Pione Sisto (Celta Vigo), Viktor Fischer (Kopenhag), Yussuf Poulsen (Leipzig)

Maç takvimi

16 Haziran (TSİ: 19.00): Peru-Danimarka (Mordovia Arena - Saransk)

21 Haziran (TSİ: 15.00): Danimarka-Avustralya (Samara Arena - Samara)

26 Haziran (TSİ: 17.00): Danimarka-Fransa (Luzhniki Stadı - Moskova)